Amnesty International задокументувала злочини РФ проти українських дітей

Майбутнє дітей під ударом, оскільки російська агресія в Україні продовжує обмежувати навчання в школах

Правозахисна група Amnesty International отримала докази від 23 працівників освіти та 16 сімей з дітьми шкільного віку, які жили чи все ще живуть під окупацією, що свідчать про значне та широкомасштабне переривання освіти в Україні. Про це йдеться в дослідженні Amnesty International.

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За словами правозахисників, майбутнє дітей знаходиться під загрозою через те, що російська агресія в Україні продовжує обмежувати можливості навчання в школах.

За даними організації, з часу російського вторгнення в Україну ті, хто проживає в окупованих територіях, піддаються великому ризику через бажання продовжувати українську освіту. Деякі батьки навіть бояться заховати своїх дітей, щоб уникнути їх відправлення до закладів «перевиховання» для усиновлення в Росії або примусового зачислення до шкіл з російською програмою.

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Як йдеться у дослідженні, незважаючи на ризик репресій, за кілька місяців окупації деякі вчителі та батьки намагалися організувати навчання за українською програмою.

«За словами обласного освітянина, вчителі, учні та батьки перетворилися на «партизанів, які риють ями на городах, щоб сховати ноутбуки та мобільні телефони, або ховаються на горищах і старих сараях, щоб зловити мобільний сигнал», – йдеться у повідомленні.

Шкільний бібліотекар Уляна (всі імена змінено - AI) розповіла Amnesty International, що їй доводилося таємно влаштовувати зустрічі з учнями, щоб передати їм книги, незважаючи на російські військові патрулі на вулицях їхнього села, які часто проводили свавільні обшуки.

Поліна, мати двох дітей, розповіла, що за дев’ять місяців російської окупації її діти майже не виходили з дому через страх, що їх заберуть до Росії.

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Ксенія, мати 15-річного хлопця Кирила з окупованого села на Херсонщині, поділилася з Amnesty International історією про візит вчителя до них весною 2022 року. Вчитель запитав Кирила, чи буде він ходити до школи, коли вона відновить роботу у вересні. Ксенія сказала, що Кирило не піде. Вони отримали загрозу від людей у російській військовій формі: «Якщо ви не прийдете до школи завтра, наступного тижня приїде автобус і забере вас до дитячого будинку в Росії». Хлопець побачив, що школа прикрашена російськими символами, а озброєний персонал стояв біля дверей та всередині будівлі.

Вчителька з окупованого Бердянська Запорізької області, яка виїхала з окупованих територій у липні 2022 року, але продовжує проводити онлайн-заняття з дітьми, які проживають в окупованій громаді, розповіла Amnesty International, як дітей тепер змушують вчити російську мову та співати гімн. Тим, хто відмовиться, погрожують відібрати від батьків для «перевиховання в російських дитячих будинках».

За свідченнями сімей з окупованих Росією територій, школи відкрилися без кваліфікованого педагогічного персоналу. Дітей залишають в класах самих і наказують їм читати підручники. Це означає погіршення якості навчання та дисципліни.

«Єдиний спосіб допомогти Україні одужати та зробити сьогодення та майбутнє українських дітей менш болючими – це припинити Росією війну в Україні, що є актом агресії за міжнародним правом», – повідомила дослідниця Amnesty International Анна Райт.

Зауважимо, Україна потребує масової міжнародної підтримки в питанні повернення дітей, адже РФ робить усе, щоб маленькі українці забули про свою рідну землю, мову та культуру, зокрема змінює імена та дати народження депортованим українським дітям.