Ярош назвав головне завдання України у війні на 2024 рік

Ярош не виключає, що перемога над окупантами може відбутися вже наступного року

Екслідер «Правого сектору» також назвав головне завдання України у війні на 2024 рік

Україна може перемогти у війні проти Росії вже у 2024 році. Про це в інтерв’ю «Лівому берегу» заявив командувач Української добровольчої армії, екслідер «Правого сектору» та колишній нардеп Дмитро Ярош.

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«Перемогу я очікую. Дасть Бог, може, вона і в 2024 році буде. Все може скластися. А може буде в 2027 році. Я не знаю. Але кожен на своєму місці повинен робити все, щоб ця перемога відбулася, це однозначно. Воїни повинні знищити максимальну кількість ворогів, у тилу повинні виготовити максимальну кількість озброєння та боєприпасів», – зазначив екслідер «Правого сектору».

Ярош підкреслив, що Україна має переходити до «активної стратегічної оборони» та проводити заходи щодо знищення максимальної кількості ворога. На його думку, це буде головним завданням нашої країни на наступний рік. Він додав, що росіяни закінчуються і у окупантів є проблеми з живою силою.

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«Вони як таргани лізуть на декількох напрямках і таке враження складається, що вони не закінчуються. Але ми бачимо, по-перше зниження якості особового складу ворожого, який є. Значне зниження. По-друге, вони теж потихеньку видихаються», – розповів Ярош.

Екслідер «Правого сектору» додав, що Росія може провести додаткову мобілізацію, але нагадав про проблеми, з якими у 2022 році росіяни зіткнулася при її проведенні. Як приклад він назвав екіпірування та підготовку людей, використання білоруських полігонів.

До слова, Ярош розповідав, що найнегативнішим сценарієм для України є прорив фронту у певних місцях та оточення деяких угрупувань. Після цього, за його словами, відбудеться примус «всім світом» України до перемовин на невигідних умовах.

Нагадаємо, Дмитро Ярош зауважив, що деякі заявлені попередньо цілі від військового та політичного керівництва на літньо-осінню компанію не виконані. Проте за останні шість місяців український народ та Сили оборони мають неабиякі досягнення.

Раніше Дмитро Ярош заявив, що вважає генерала Валерія Залужного гідним Головнокомандувачем Збройних Сил України, проте закликав українців не вважати воєначальника «кумиром».