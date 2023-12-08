Буде нова війна, якщо Конгрес змусить Україну капітулювати – The Wall Street Journal

Позиція Росії у світі визначається особистими інтересами її правителів

Якщо допомога від США буде припинена і Україна буде змушена змиритися з перемогою Росії, результатом буде не мир, а підготовка Москви до нової війни. Про це написав у статті для Wall Street Journal американський журналіст, автор книг про розпад СРСР і пост-радянську Росію Девід Саттер.

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«Війна в Україні активізувала радянську тоталітарну психологічну спадщину в Росії, яка частково дрімала, але ніколи не зникала. Звільнившись від обмежень, накладених західними зв'язками, Росія стала більш небезпечною, ніж у розпал Холодної війни. Мілітаризація супроводжується сплеском націоналістичного фанатизму», – зазначив Саттер.

Перетворення Росії на військову машину віщує майбутній конфлікт у разі укладення мирної угоди з Україною. Москва не буде дотримуватися жодних домовленостей. У 1997 році Росія підписала мирний договір з Чечнею. Через 2 роки в російських містах було підірвано 4 житлових будинки, і Росія розпочала нове вторгнення в Чечню. Всі докази вказують на те, що будинки були підірвані не чеченцями, а ФСБ в рамках операції з приведення до влади Путіна. «Можливо, ще важливіше те, що Росія шукає будь-які ознаки, які б натякали на готовність Заходу відступити від своїх принципів. У зв'язку з цим розмови в Конгресі про небажання підтримувати «вічну війну» не лише ганебні, але й небезпечні», – пише автор.

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Позиція Росії у світі визначається особистими інтересами її правителів. В умовах воєнного часу вони зробили національний фанатизм ключем до утримання влади.

«Перемога Росії посилить психологію війни, яка охопила населення і від якої неможливо відмовитися, не поставивши під загрозу самих лідерів. Якщо їм дозволити перемогти в Україні, вони захищатимуть свої позиції, шукаючи нових завоювань, створюючи масштабну і довгострокову загрозу безпеці Заходу», – попереджає Саттер.

Бюджет на наступні три роки, який Путін підписав у понеділок, збільшує витрати на оборону у 2024 році майже на 70%. Галузі, пов'язані з війною, демонструють вражаюче зростання. Але його буде важко підтримувати без падіння рівня життя, а будь-яке скорочення військових витрат призведе до масштабного структурного шоку.

В інтерв'ю телеканалу «Россия-1» Путін заявив, що 99,9% росіян готові пожертвувати своїм життям заради країни. У телевізійному зверненні до школярів 1 вересня, в перший день навчання, він сказав, що «розуміє, чому ми перемогли у Великій Вітчизняній війні», як Росія називає Другу світову війну.

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«Неможливо перемогти такий народ з таким ставленням. Ми були абсолютно непереможні і залишаємося непереможними», – сказав Путін.

Також автор статті зазначає, що кількість жертв зростає, але Росія святкує. Колись незначний бюджет на «військово-патріотичне виховання» був різко збільшений і використовується для постійних патріотичних мітингів у школах і на стадіонах. 30 вересня Путін оголосив про нове свято – «День возз’єднання"», присвячений анексії Донецької, Херсонської, Луганської і Запорізької областей України у 2022 році. Росіяни святкують День прапора 22 серпня і День народної єдності 4 листопада, який відзначає раніше ігнороване звільнення Росії від домінування Польщі у 1604 році. Цього року його святкували впродовж кількох днів у великих містах.

Інфляція далася взнаки, але росіяни звикли вирощувати самостійно харчі і консервувати їх на зиму. Водночас війна створила нові можливості. Зарплата солдатів, які воюють проти України, становить близько $2100, що майже в 14 разів перевищує середню зарплату в найбідніших регіонах Росії. Коли солдат гине, його сім'я отримує виплату в розмірі близько $55 тис., що за російськими мірками дорівнює казковому багатству.

Історик Сєргей Чєрнишов описує те, що він побачив, коли відвідав маленьке місто, де живуть його батьки. «Десятки тисяч солдатів не повернулися з фронту, але сотні тисяч повернулися, і з такою кількістю мільйонів рублів, що раніше не могли собі цього уявити. У селах Росії постійно відбуваються похорони, але є відчуття участі у чомусь великому, в перемозі над нацизмом в Україні та остаточному зведенні рахунків з геями, євреями та колективним Заходом», – писав він.

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.

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Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.