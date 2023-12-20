Ракети до Patriot для України: США просять допомоги в Японії

Японія виробляє ракети для Patriot, головної системи протиповітряної оборони США, за ліцензією Raytheon

Японія стурбована тим, що вторгнення Росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню

Найближчим часом Японія офіційно ухвалить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, а ті, своєю чергою, зможуть їх надіслати для посилання протиповітряної оборони України. Про це пише Washington Post.

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Видання пише, що Японія стурбована тим, що вторгнення Росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню.

Зазначається, що зміна модифікацій правил експорту оборонної продукції прямо не згадує систему Patriot, але відповідає запиту адміністрації Байдена оскільки обговорення тривають.

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«Президент Байден порушив це питання з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою в Кемп-Девіді в серпні, під час історичного тристороннього саміту з Південною Кореєю та знову на економічному саміті в Сан-Франциско минулого місяця. Сеул тихо пообіцяв надати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів протягом минулого року – більше, ніж усі європейські країни разом узяті», – йдеться у статті.

Відомо, що Японія виробляє ракети для Patriot, головної системи протиповітряної оборони США, за ліцензією Raytheon.

Чиновники кажуть, що значну частину обіцяного Південня Корея передала. В Україні цього не коментують.

Нагадаємо, вчора під час пресконференції президент України Володимир Зеленський анонсував нові системи Patriot для України.