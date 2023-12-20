Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракети до Patriot для України: США просять допомоги в Японії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракети до Patriot для України: США просять допомоги в Японії
Японія виробляє ракети для Patriot, головної системи протиповітряної оборони США, за ліцензією Raytheon
фото ілюстративне

Японія стурбована тим, що вторгнення Росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню

Найближчим часом Японія офіційно ухвалить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, а ті, своєю чергою, зможуть їх надіслати для посилання протиповітряної оборони України. Про це пише Washington Post.

Видання пише, що Японія стурбована тим, що вторгнення Росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню.

Зазначається, що зміна модифікацій правил експорту оборонної продукції прямо не згадує систему Patriot, але відповідає запиту адміністрації Байдена оскільки обговорення тривають. 

«Президент Байден порушив це питання з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою в Кемп-Девіді в серпні, під час історичного тристороннього саміту з Південною Кореєю та знову на економічному саміті в Сан-Франциско минулого місяця. Сеул тихо пообіцяв надати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів протягом минулого року – більше, ніж усі європейські країни разом узяті», – йдеться у статті.  

Відомо, що Японія виробляє ракети для Patriot, головної системи протиповітряної оборони США, за ліцензією Raytheon.

Чиновники кажуть, що значну частину обіцяного Південня Корея передала. В Україні цього не коментують. 

Нагадаємо, вчора під час пресконференції президент України Володимир Зеленський анонсував нові системи Patriot для України.

Теги: Patriot США Україна Японія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комплекс Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
Комплекс Patriot і не тільки: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
14 грудня, 18:48
ЗРК Patriot
Шольц розповів, коли Україна отримає ще один Patriot від Німеччини
13 грудня, 18:26
Одного зі злочинців затримали напередодні виїзду до Росії
Доктор філософії «полював» на Patriot в Києві: вдома любувався магнітиками з Путіним (фото)
13 листопада, 11:25

Події в Україні

ЗСУ відреагували на чутки про мобілізацію жінок
ЗСУ відреагували на чутки про мобілізацію жінок
Ракети до Patriot для України: США просять допомоги в Японії
Ракети до Patriot для України: США просять допомоги в Японії
Окупанти самознищуються завдяки Північній Кореї
Окупанти самознищуються завдяки Північній Кореї
«Немає живого місця». Мер Харкова повідомив, куди влучили окупанти
«Немає живого місця». Мер Харкова повідомив, куди влучили окупанти
Уночі окупанти запустили по Україні майже 20 «Шахедів»
Уночі окупанти запустили по Україні майже 20 «Шахедів»
Число постраждалих через обстріл Херсона зросло, серед поранених четверо дітей
Число постраждалих через обстріл Херсона зросло, серед поранених четверо дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
27K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
19K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
18K
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
17K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше
9635
Українці у Швейцарії: скільки біженців готові повернутись додому

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua