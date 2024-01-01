Підвищення мінімалки і нові правила для бізнесу. Що зміниться із січня

Підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму вплинуть на розмір багатьох виплат

Відповідно до Держбюджету на 2024 рік, у січні в Україні зросте мінімальна зарплата, що вплине на розмір соціальних виплат, низки податків і штрафів. Крім того, вагомі зміни чекають на власників бізнесу. Про ці та інші зміни у 2024 році – читайте в огляді «Главкома».

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Підвищення мінімалки

У Держбюджеті на наступний рік заплановано збільшення мінімальної заробітної плати у два етапи: з 1 січня – до 7100 грн, з 1 квітня – до 8000 грн. Також зростає і прожитковий мінімум – його показник тепер становиь 2920 грн, для працездатних осіб – 3 028 грн. А прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зростає до 2361 грн.

У 2024 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 3028 грн фото з відкритих джерел

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум безпосередньо впливають на розмір багатьох виплат:

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мінімальна місячна зарплата і посадовий оклад працівників;

податкова соціальна пільга;

неоподатковані розміри доходів;

максимальна база нарахування ЄСВ і мінімальний страховий внесок;

мінімальне і максимальне обмеження розміру лікарняних і декретних;

індексація зарплати;

розмір єдиного податку та ЄСВ для підприємців;

місцеві податки і збори;

податок на нерухомість;

туристичний збір;

штрафи;

збір за місця для паркування транспортних засобів.

Нові пенсії та механзім індексації

Із 1 січня підвищаться пенсії, які залежать від мінімальної зарплати фото з відкритих джерел

Мінімальна пенсія в Україні також відповідає прожитковому мінімуму (для людей, які втратили працездатність). Тому її, так само як і максимальну пенсію (десятикратний розмір мінімальної), повинні збільшити вже з 1 січня. Однак у Держбюджеті на 2024 рік є примітка, що пенсії, які прив'язані до прожиткового мінімуму, зростуть лише з 1 березня – одночасно зі щорічною індексацією. Відомо, що цьогоріч індексація пенсій відбуватиметься за новими правилами «бальної» системи, що збалансує розмір виплат тим, хто пішов на пенсію багато років тому і нещодавно. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це підвищити середню пенсію до шести тисяч гривень.

Так, у березні мають зрости:

мінімальна пенсія – з 2093 до 2361 грн;

максимальна пенсія – з 20 930 до 23 610 грн;

Натомість уже з 1 січня гарантовано підвищаться пенсії, які залежать від мінімальної зарплати. Доплата за понаднормовий стаж збільшиться з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік. Гарантована виплата для пенсіонерів в Україні, які виконали вимоги щодо стажу та досягли 65-річчя, підвищиться з 1 січня з 2680 грн до 2840 грн. Крім цього, після підвищення прожиткового мінімуму підвищаться й розмір субсидій, різних соцдопомог і доплат пенсіонерам (наприклад, за особливі заслуги, доплати ветеранам війни).

А у квітні 2024 знов підвищиться мінімалка, тож для пенсіонерів з повним страховим стажем гарантовані виплати зростуть ще раз – до 3200 грн. До того ж буде проведено плановий перерахунок пенсіонерам, що працюють, із урахуванням додаткового стажу, який вони отримали вже після виходу на пенсію.

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Страховий стаж

У 2024 році право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить мінімум 31 рік фото з відкритих джерел

У 2024 році право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 31-го року. Якщо ж у людини немає такого стажу, то на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 21-го до 30-ти років. У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-х років, така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку, за наявності визначеного страхового стажу – від 15-ти до 20-ти років.

Водночас якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або допрацювати. За місяць страхового стажу треба заплатити 2 948 гривень, а за рік набіжить 35 376 гривень.

Субсидії

До кінця опалювального сезону українці отримуватимуть субсидії, які були розраховані восени 2023 року. Наразі, за повідомленням Мінсоцполітики, зміни до порядку нарахування житлових субсидій у 2024 році не розглядаються.

Однак на опалювальний сезон уряд відчутно збільшив обсяг грошової компенсації на придбання дров та вугілля для тих сімей, які не мають змоги опалювати житло газом.

У 2024 році підвищення житлових субсидій наразі не розглядається фото з відкритих джерел

Так, нормативи опалення на зиму 2024 року зростуть приблизно в чотири рази і становитимуть для надання субсидії:

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на вугілля – 2,23 тонн;

на дрова – 7,41 тонн.

Якщо сім'ї вже призначено субсидію на купівлю пічного палива, нові виплати у 2024 році перерахують автоматично. Однак одержувачам треба дати згоду Пенсійному фонду на передачу даних міжнародним партнерам.

Зміни у сфері зайнятості

Із 1 січня для роботодавців вводиться новий вид компенсації фото з відкритих джерел

У січні також збільшиться розмір допомоги по безробіттю, який під час воєнного стану не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно, максимальна виплата з відтепер становитиме 7100 грн.

Рівень оплати праці на суспільно-корисних роботах теж змінюється – з колишніх 6700-10050 грн до 7100-10650 грн за відпрацьований повний місяць.

Крім того, із 1 січня 2024 року компенсація роботодавцю за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю І групи складатиме 106,5 тис. грн (15 мінімальних заробітних плат), а ІІ групи – 71 тис. грн (10 мінімальних заробітних плат).

Також із 1 січня 2024 року для роботодавців вводиться новий вид компенсації – повертатиметься 50 % витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску за працевлаштування на нові робочі місця.

Нововведення для ФОПів

У 2024 році змінюється єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Яким буде ЄСВ із 1 січня:

мінімальна сума – 1 562 грн (4 686 грн за квартал);

максимальна сума – 23 430 грн.

інфографіка: ДПСУ

Якими будуть ліміти доходів для ФОПів:

річний дохід для платників І групи (167 мінімальних зарплат) – 1 185 700 гривень;

річний дохід для платників ІІ групи (834 мінімальних зарплат) – 5 921 400 гривень;

річний дохід для платників ІІІ групи (1167 мінімальних зарплат) – 8 285 700 гривень.

Як зміняться податки для ФОПів

ФОПи I групи сплачують податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, тобто 302,8 грн на місяць.

ФОПів другої групи платять єдиний податок у розмірі 20% від прожиткового мінімуму, тобто 1420 гривень щомісяця;

ФОПи третьої групи на нововведення можуть не зважати. Для них сума податків здебільшого залежить не від соціальних норм, а не безпосередньо від власного доходу.

Кому треба встановити POS-термінали

Із 1 січня зростає кількість підприємців, яким треба встановити POS-термінали

Із 1 січня 2024 року зросте кількість підприємців, яким потрібно встановити POS-термінали для безготівкових розрахунків.

Згідно з постановою Кабміну, торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб, мають обов'язково обзавестися платіжними терміналами. Безготівковий розрахунок має забезпечуватися при продажу товарів (наданні послуг), зокрема й тих, реалізація чи надання яких здійснюється дистанційно.

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За порушення вимог передбачена адміністративна відповідальність: штраф для ФОПа чи посадовця підприємства від 1700 до 3400 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – від 8500 до 17000 гривень.

Кредитування по-новому

Небанківські фінансові установи з 1 січня мають розкривати умови споживчого кредитування на сайтах та в рекламі. Також відсьогодні потрібно попереджати споживача про можливі для нього наслідки в разі користування позикою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.

Відсьогдні фінустанови мають розкривати умови кредитування на сайтах та в рекламі фото: Pixabay

У разі розміщення інформації про кредитування на чужих сайтах фінустанова має забезпечити розміщення разом з рекламою гіперпосилань на власний сайт з повним переліком умов позики.

Тарифи на електроенергію, газ і воду

Вартість послуг опалення, гарячого водопостачання та газу лишиться без змін, оскільки уряд заборонив підвищувати її на час воєнного стану та ще пів року після його скасування. При цьому холодна вода та електрика не підпадають під мораторій, але й на них ціни поки що не зростуть.

Усі тарифи залишатимуться незмінними до кінця опалювального сезону фото: dp.tax.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що всі тарифи залишатимуться незмінними до кінця опалювального сезону, тобто щонайменше до квітня 2024. Так, за електроенергію українці платять 2,64 грн/кВт•год. Ціна на газ становить 7,96 грн за кубометр, а тариф на воду буде відрізнятися по областях.

При цьому Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК «Укренерго» на послуги із передачі електроенергії з 1 січня на 9% – до 528,57 грн/МВт-год.

Новий етап продажу землі

Новий етап земельної реформи починається 1 січня зображення: dp.tax.gov.ua

1 січня 2024 року стартує другий етап земельної реформи. Відтепер купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як раніше, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Зазначимо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

Однак 21 грудня до Верховної Ради подали законопроєкт про відтермінування відкриття ринку землі для юросіб та підвищення розміру отримання у власність ділянок однією особою. Депутати хочуть відкласти запровадження цих норм до 1 січня 2025 року.

Компенсації за пошкоджене житло

Українці, які відремонтували пошкоджене війною житло за власний кошт, із 1 січня можуть претендувати на виплату компенсації. Нарахування коштів за програмою «єВідновлення» відбувається наступним чином:

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подання заяви через «Дію»;

розгляд заяви комісією;

визначення розміру виплати.

інфографіка: Центр громадського моніторингу та контролю

При визначенні розміру компенсації комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист зі встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.

Нагадаємо, що, за словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги індексація пенсій у 2024 році може не відбутися.