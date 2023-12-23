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Уночі Україна прийняла електроенергію з Польщі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі Україна прийняла електроенергію з Польщі
Україна імпортує електроенергію, експорту не передбачається
фото з відкритих джерел

Графіки відключень електроенергії не застосовуються

23 грудня дефіциту електроенергії в українській системі не спостерігається, через обстріл без напруги шахта на Донеччині. Про це йдеться в оперативних даних Міністерства енергетики про ситуацію в енергосистемі.

Генерація та споживання

Дефіциту електроенергії немає. Потреби споживачів покриваються внутрішньою генерацією та комерційним імпортом. Енергосистема збалансована.

У короткостроковий аварійний ремонт переведено корпус одного з блоків ТЕС.

Також уночі на запит польської сторони, у якої виникли надлишки електроенергії, Україна допомогла енергосистемі сусідньої країни, прийнявши електроенергію обсягом 1500 МВт*год з 3-ї до 8-ї години ранку. Графіки відключень електроенергії не застосовуються.

Наслідки обстрілів

Через технічні проблеми внаслідок бойових дій відключена лінія ПЛ 35 кВ в Донецькій області. Всіх споживачів заживлено з використанням резерву.

Через бойові дії залишається без напруги шахта в Донецькій області.

Стан мереж

Через технічні причини вимикалась основна лінія ПЛ-330 НЕК «Укренерго» в Дніпропетровській області. Наразі лінія в роботі.

Імпорт/експорт

Імпорт електроенергії на поточну добу складає 17 627 МВт*год. Експорту не передбачається.

Як заявляло Міненерго раніше, блекаути в Україні можуть спричинити тільки стихійні лиха. Під час сильних морозів на території нашої країни не прогнозують тривалих відключень електроенергії. Але це не стосується можливостей військового впливу. 

Теги: електроенергія енергетика Міненерго Україна

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