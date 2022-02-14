Мінінфраструктури змінює порядки у лінійному судноплавстві, щоб посилити тиск на бізнес – ексміністр

Влада організувала безпрецедентний тиск на бізнес – Омелян

Проект наказу «Про внесення змін до Інструкції щодо порядку реєстрації ліній закордонного плавання», який розробили у Міністерстві інфраструктури, матиме негативний ефект на галузь та посилює тиск на бізнес. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Лінійне судноплавство – це невеликі обсяги вантажів, які повинні доставлятися за регулярним графіками. Це можуть бути контейнери, автомобілі, будь-які інші вантажі. Але Міністерство інфраструктури робить черговий наступ на бізнес, вносячи зміни до інструкції. Навіщо? Дуже проста логіка: вони хочуть знову-таки підняти податки», – пояснив Омелян у ефірі телеканалу «Україна 24».

Він підкреслив: влада організувала безпрецедентний тиск на бізнес, у тому числі міжнародний, у той час, коли економіка України переживає складні часи, а підприємці потребують підтримки.

«У такі часи потрібно запровадити нормальні умови спрощеного адміністрування податкового тиску і взагалі логістики в Україні. А влада знову закручує гайки! Зміни до інструкцій, які ініціює МІУ, будуть мати абсолютно негативний ефект і для українського, і іноземного бізнесу, який працює в Україні», – наголосив Омелян.

Замість того, аби ускладнювати життя бізнесу, Міністерство інфраструктури мало би завершити концесію морських портів України, та припинити нарешті корупцію у дипломуванні моряків, резюмував експерт.

Нагадаємо, МІУ оприлюднило проект змін до порядку реєстрації ліній закордонного плавання, які значно ускладнюють процедуру реєстрації. У свою чергу ОП «Укрметалургпром» звернулося до міністра Олександра Кубракова з закликом доопрацювати проект, оскільки у нинішньому вигляді вони порушують принципи економічної конкуренції та можуть призвести до знищення впорядкованих судноплавних ліній, що загрожує економічній безпеці України.

https://youtu.be/SVXYWEZGiK0?t=2821