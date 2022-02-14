Російське вторгнення. Мер Кличко звернувся до бізнесу із проханням

Міський голова звернувся як до українських підприємців, так і до іноземних

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до представників українського та іноземного бізнесу з закликом допомогти місту в умовах військової загрози. Про це він заявив під час онлайн-брифінгу щодо ситуації в столиці у зв’язку з можливою подальшою агресією Росії та про дії міської влади.

«У цей критичний для української держави момент, коли ми об’єднуємо зусилля для оборони наших міст, оборони України від можливої широкомасштабної агресії Росії, я хотів би звернутися також і до представників українського та іноземного бізнесу. Сьогодні важлива ваша посильна допомога. І для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури у випадку надзвичайної ситуації, і для кращого оснащення резервістів, і для забезпечення потреб людей у разі військового нападу на нашу країну. Я вдячний тим, хто вже сам звертається і питає: як я можу допомогти? І вдячний дипломатам іноземних держав, які теж пропонують допомогу», – сказав Кличко.

Він закликав небайдужих киян, українських патріотів, які хочуть допомогти своєму місту і своїй країні, звертатися в Департамент муніципальної безпеки столиці.

«Будемо разом захищати і підтримувати Київ. Ми не панікуємо і не боїмося! Але готуємося до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Міська влада на місці, працює. І зробить все, щоб забезпечити в критичній ситуації життєдіяльність міста та захистити його мешканців. Ми подолаємо всі пандемії – і коронавірусу, і вірусу російської агресії. Зберігаємо спокій. Готові дати відсіч будь-кому, хто прийде з агресією на нашу землю!» – наголосив Кличко.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

Агентство Bloomberg із посиланням на деяких офіційних осіб США повідомляє, що російське вторгнення на територію України розпочнеться 15 лютого.

За даними видання, дії Росії можуть включати як провокації на Донбасі, так і вторгнення і подальший напад на Україну.

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».