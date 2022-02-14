  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Омелян
рус
    Думки вголос

    Закриття неба над Україною – це виключно наше суверенне право

    • Володимир Омелян

      Ексміністр інфраструктури

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Іноземні страхові компанії та власники літаків, нервують, читаючи новини про Україну - Закриття неба над Україною – це виключно наше суверенне право
    Іноземні страхові компанії та власники літаків, нервують, читаючи новини про Україну
    фото з відкритих джерел

    Якщо ракети і бойова авіація полетить, то з території Росії

    Добре, що на відміну від ситуації з блокадою наших азовських і чорноморських портів, Міністерство інфраструктури відреагувало майже миттєво.

    Влада не зовсім коректно повідомляє, що закриття неба над Україною – це виключно наше суверенне право.

    Відповідні обмеження на польоти над територією можуть самостійно накласти авіаційні служби США і ЄС, FAA і EASA.

    Іноземні страхові компанії та власники літаків, які використовують в лізингу українські авіакомпанії, звісно, нервують, читаючи новини про Україну.

    Саме тому, Уряд зараз повинен не наради з Офісом президента і українськими авіакомпаніями проводити, а працювати з авіаційними владами наших союзників.

    Як аргумент, можна запропонувати спершу закрити простір над Росією, відкликати страхівку і лізинг для російських боїнгів та ейрбасів, які становлять 90% цивільного флоту РФ.

    Бо, якщо ракети і бойова авіація полетить, то з території Росії…

    Принагідно, нагадую, що російські бойові літаки і гелікоптери не застраховані, вогонь на ураження по ним можна відкривати без жодних обмежень, не заморочуючись законами і правилами.

    Читайте також:

    Джерело: блог Володимира Омеляна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС авіація Міністерство інфраструктури уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Речник Священного Синоду ПЦУ

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Закриття неба над Україною – це виключно наше суверенне право