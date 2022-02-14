Іноземні страхові компанії та власники літаків, нервують, читаючи новини про Україну

Якщо ракети і бойова авіація полетить, то з території Росії

Добре, що на відміну від ситуації з блокадою наших азовських і чорноморських портів, Міністерство інфраструктури відреагувало майже миттєво.

Влада не зовсім коректно повідомляє, що закриття неба над Україною – це виключно наше суверенне право.

Відповідні обмеження на польоти над територією можуть самостійно накласти авіаційні служби США і ЄС, FAA і EASA.

Іноземні страхові компанії та власники літаків, які використовують в лізингу українські авіакомпанії, звісно, нервують, читаючи новини про Україну.

Саме тому, Уряд зараз повинен не наради з Офісом президента і українськими авіакомпаніями проводити, а працювати з авіаційними владами наших союзників.

Як аргумент, можна запропонувати спершу закрити простір над Росією, відкликати страхівку і лізинг для російських боїнгів та ейрбасів, які становлять 90% цивільного флоту РФ.

Бо, якщо ракети і бойова авіація полетить, то з території Росії…

Принагідно, нагадую, що російські бойові літаки і гелікоптери не застраховані, вогонь на ураження по ним можна відкривати без жодних обмежень, не заморочуючись законами і правилами.

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Джерело: блог Володимира Омеляна

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