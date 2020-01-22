Міністр енергетики Оржель пояснив мету створення «Укрвугілля»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Олексія Оржеля, «Укрвугілля» займатиметься торгівлею вугіллям

«Укрвугілля» буде аналогом ДП «Держвугілляпостач»

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель пояснив, чим буде займатися державне підприємство «Укрвугілля», яке запланувало створити відомство.

За словами міністра, підприємство займатиметься торгівлею вугіллям. Таку заяву він зробив під час презентації концепції «зеленого» енергетичного переходу України до 2050 року.

«В Укрвугілля не будуть входити шахти. Компанія створена зовсім для інших цілей - щоб продавати вугілля. Більше ні для чого вона не створена, це головний меседж. Це аналог компанії ДП «Держвугілляпостач», - повідомив Оржель.

Як відомо, Міністерство енергетики та захисту довкілля створює нове державне підприємство – «Укрвугілля».

Відповідно до наказу, новостворене підприємство буде знаходитися в Києві на проспекті Академіка Палладіна, 46/2.

Департаменту по роботі з персоналом Мінекоенерго доручили вжити «заходів щодо призначення керівника ДП «Укрвугілля».

У 2019 році в Україні видобуток вугілля в Україні зменшився на 6%, до 31,21 млн тонн вугілля, порівняно з попереднім роком. Згідно даним Мінеконерго, підприємства, які підпорядковані міністерству, видобули 3,57 млн тонн вугілля, що менше на 871,7 тисяч тонн від запланованого обсягу.

Джерело: РБК-Україна