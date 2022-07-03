Готуватись до опалювального сезону мають всі

На підприємствах потрібно споруджувати дублюючу систему опалення за локальним принципом

Розповім про досвід, який реалізовує команда підприємства, де займаю позицію члена наглядової ради.

Перше з чого ми розпочали – це прийняли рішення спорудити дублюючу систему опалення за локальним принципом: усі виробничі майданчики розбили на чотири сектори, де кожен має власну міні-котельню, але замість природного газу – електроенергія.

До цього теплопостачання і гаряче водопостачання здійснювалось централізовано за рахунок газових парових котлів, – цю систему залишаємо в якості резерву, незважаючи на високі втрати теплотраси.

Додатково розглядали сценарій розбиття цехів на робочі зони, які будуть обігріватись окремо за рахунок інфрачервоних модулів (потолочне розташування) або тепловентиляторів.

Звісно, – це перший крок до модернізації. Більше обов’язково буде, принаймні 1500 моїх колег позмінно роблять все для перемоги України!

Джерело: блог Максима Білявського

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