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    Думки вголос

    Готуватись до опалювального сезону мають всі

    • Максим Білявський

      Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова

    •  glavcom.ua
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    Україна потребує модернізації перед новим опалювальним сезоном - Готуватись до опалювального сезону мають всі
    Україна потребує модернізації перед новим опалювальним сезоном

    На підприємствах потрібно споруджувати дублюючу систему опалення за локальним принципом

    Розповім про досвід, який реалізовує команда підприємства, де займаю позицію члена наглядової ради.

    Перше з чого ми розпочали – це прийняли рішення спорудити дублюючу систему опалення за локальним принципом: усі виробничі майданчики розбили на чотири сектори, де кожен має власну міні-котельню, але замість природного газу – електроенергія.

    До цього теплопостачання і гаряче водопостачання здійснювалось централізовано за рахунок газових парових котлів, – цю систему залишаємо в якості резерву, незважаючи на високі втрати теплотраси.

    Додатково розглядали сценарій розбиття цехів на робочі зони, які будуть обігріватись окремо за рахунок інфрачервоних модулів (потолочне розташування) або тепловентиляторів.

    Звісно, – це перший крок до модернізації. Більше обов’язково буде, принаймні 1500 моїх колег позмінно роблять все для перемоги України!

    Джерело: блог Максима Білявського

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    Теги: росія окупанти війна електроенергія опалення Україна водопостачання окупація #stoprussia
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    Готуватись до опалювального сезону мають всі