Мінфін: в Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн



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Акциз планують підвищити на рівень інфляції – 11%

Марченко не назвав дати підвищення акцизу, але запевнив, що він не вплине на збільшення «тіньового» ринку

В Україні вперше за три роки буде підвищено рівень акцизу на тютюнові та алкогольні вироби.

Про це заявив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Кажуть, давайте не піднімати акциз на алкоголь і тютюн. Ми його не піднімали три роки, давайте ще не підніматимемо. Добре, давайте не будемо піднімати – це мінус 2,7 мільярда гривень», – підкреслив він.

У той же час, глава Мінфіну зазначив, що акциз планують підвищити на рівень інфляції – 11%. При цьому Марченко не назвав дати підвищення, але запевнив, що він не вплине на збільшення «тіньового» ринку.

До слова, раніше економіст пояснив, чим закінчиться податкова політика нинішньої влади.