  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Мінфін: в Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн

    • Розсилка
    <p>Акциз планують підвищити на рівень інфляції &ndash; 11%</p> - Мінфін: в Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн

    Акциз планують підвищити на рівень інфляції – 11%

    Марченко не назвав дати підвищення акцизу, але запевнив, що він не вплине на збільшення «тіньового» ринку

    В Україні вперше за три роки буде підвищено рівень акцизу на тютюнові та алкогольні вироби.

    Про це заявив глава Міністерства фінансів Сергій Марченко в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Кажуть, давайте не піднімати акциз на алкоголь і тютюн. Ми його не піднімали три роки, давайте ще не підніматимемо. Добре, давайте не будемо піднімати – це мінус 2,7 мільярда гривень», – підкреслив він.

    У той же час, глава Мінфіну зазначив, що акциз планують підвищити на рівень інфляції – 11%. При цьому Марченко не назвав дати підвищення, але запевнив, що він не вплине на збільшення «тіньового» ринку.

    До слова, раніше економіст пояснив, чим закінчиться податкова політика нинішньої влади.

    Мінфін економіка податки акциз алкоголь тютюнові вироби Україна фінанси Сергій Марченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies