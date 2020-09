Опозиціонер обурений романтичним фото міністра юстиції з маками у вухах



Міністр юстиції України Денис Малюська з маками у вухах

Малюська принижує посаду міністра юстиції – Власенко

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко розкритикував світлини міністра юстиції України Дениса Малюськи з маками у вухах та рожевому костюмі. Про це соратник Тимошенко зазначив в інтерв’ю «Главкому».

За словами депутата, міністру юстиції потрібно займатися роботою і під час виборчої кампанії контролювати законність функціонування політичних партій.

«І абсолютно точно жоден міністр до пана Малюськи настільки не принижував посаду міністра юстиції, як він. Його фотографії з маками у вухах, сидячи на столі у взутті або навіть без нього – це показник, що людина просто не розуміє, куди вона потрапила і що таке посада державного діяча. Плюс він продає за гроші те, що зобов’язаний робити по закону – маю на увазі нормальні умови утримання в слідчих ізоляторах і тюрмах. А він продає це за гроші та й ще цим хизується. Чесно скажу, я спілкувався з людьми, що мають відношення до міжнародної судової системи і до системи Мінюсту в інших країнах. Єдине питання, яке вони мені всі задавали: Who the f**k is this guy? Is he crazy?», – додає депутат.

Нагадаємо, що міністр юстиції похвалився яскравим шопінгом під час карантину.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість.