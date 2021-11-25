Міністр інфраструктури розкрив плани запуску «Українських національних авіаліній»

Глава Мінінфраструктури підписав меморандум з компанією Airbus про наміри співробітництва зі створення національного перевізника

Очікується, що національний авіаперевізник окупиться за п’ять років

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з компанією Airbus про наміри співробітництва зі створення національного перевізника. Підписання меморандуму відбулось під час форуму «Велике будівництво: авіація і туризм» 25 листопада, повідомляє пресслужба президента.

Меморандум закріплює спільну мету України та Франції – розвиток та співпраця у сфері авіації.

Документ визначає алгоритм подальшого співробітництва держав у межах створення національного авіаперевізника, включаючи, але не обмежуючись придбанням ним повітряних суден.

Віцепрезидент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос привітав рішення українського уряду щодо створення національного авіаперевізника.

«Ми бачимо, що в Україні – країні, яка має надзвичайно великий потенціал для туризму, для бізнесу й будь-яких нових можливостей, є великий потенціал для створення нового перевізника», – сказав він.

Сотіропулос зауважив, що створення національного авіаційного перевізника України відбудеться «з нуля», тож можна буде одразу інвестувати у досконаліші технології, у кращий авіаційний флот, який залишатиме менше вуглецевого сліду, споживатиме менше палива, а отже, – буде більш дружнім до довкілля.

«Ми сьогодні святкуємо день народження нового національного авіаперевізника. Його назва – «Українські національні авіалінії» (Ukrainian National Airlines), – цитує міністра інфраструктури Олександра Кубракова «Укрінформ».

Він підкреслив, що український національний авіаперевізник створюється для того, щоб захистити стратегічні інтереси України у сфері авіаперевезень, зокрема у тих ситуаціях, коли є необхідність в екстреній евакуації громадян.

Кубраков додав, що ринок авіаперевезень в Україні зростає, і нова авіакомпанія буде обережно конкурувати з приватними перевізниками.

«Ми розуміємо, що ми робимо. Ми у постійному діалозі з ринком. Думаю, що за рахунок зростання ринку нам усім вистачить на ньому місця», – зазначив він.

Міністр розповів, що вже розроблений бізнес-план із запуску національного авіаперевізника та готове економічне обґрунтування проєкту.

За словами Кубракова, у 2021 році на створення компанії передбачено 0,5 млрд грн, у 2022 році знадобиться ще 2,5 млрд грн. Очікується, що національний авіаперевізник окупиться за п’ять років.

До слова, прем'єр пообіцяв, що Україна до кінця десятиліття вкладе у розвиток авіабудування 34 млрд.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника.