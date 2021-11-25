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    Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника

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    Французькі консультанти запевнили Володимира Зеленського в економічній доцільності створення національного авіаперевізника - Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника
    Французькі консультанти запевнили Володимира Зеленського в економічній доцільності створення національного авіаперевізника
    фото: АР

    Національний авіаперевізник буде створено за участю європейської компанії Airbus

    Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника.

    «Від обіцянок переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні», – заявив Зеленський на форумі «Велике будівництво: Авіація. Туризм».

    Він уточнив, що перевізник буде створено за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.

    За словами Зеленського, французькі консультанти запевнили в економічній доцільності створення національного авіаперевізника.

    «Сьогодні офіційно розпочато створення українського національного авіаперевізника. Ми готові інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві. Ми маємо підтвердження економічної доцільності проєкту національного перевізника від наших французьких консультантів», – додав президент.

    Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що стратегічні завдання авіаперевізника:

    • захист стратегічних інтересів держави в авіаперевезеннях – евакуація громадян,
    • забезпечення польотів на критично важливих маршрутах,
    • пришвидшення відновлення авіагалузі після коронакризи.

    До слова, польська авіакомпанія відкриває новий напрямок зі Львова.

    Ще авіакомпанія LOT запровадила новий тариф Flex Plus, що дозволяє безкоштовно міняти дату вильоту і після оплати збору міняти ім'я мандрівника у бронюванні.

    Також СБУ не пустила в українське небо літак підсанкційного нардепа.

    Теги: літак авіаперевезення Володимир Зеленський Україна Міністерство інфраструктури
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    Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника