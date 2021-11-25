Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника
Національний авіаперевізник буде створено за участю європейської компанії Airbus
Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника.
«Від обіцянок переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні», – заявив Зеленський на форумі «Велике будівництво: Авіація. Туризм».
Він уточнив, що перевізник буде створено за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.
За словами Зеленського, французькі консультанти запевнили в економічній доцільності створення національного авіаперевізника.
«Сьогодні офіційно розпочато створення українського національного авіаперевізника. Ми готові інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві. Ми маємо підтвердження економічної доцільності проєкту національного перевізника від наших французьких консультантів», – додав президент.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що стратегічні завдання авіаперевізника:
- захист стратегічних інтересів держави в авіаперевезеннях – евакуація громадян,
- забезпечення польотів на критично важливих маршрутах,
- пришвидшення відновлення авіагалузі після коронакризи.
До слова, польська авіакомпанія відкриває новий напрямок зі Львова.
Ще авіакомпанія LOT запровадила новий тариф Flex Plus, що дозволяє безкоштовно міняти дату вильоту і після оплати збору міняти ім'я мандрівника у бронюванні.
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