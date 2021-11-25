Національний авіаперевізник буде створено за участю європейської компанії Airbus

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення національного авіаперевізника.

«Від обіцянок переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні», – заявив Зеленський на форумі «Велике будівництво: Авіація. Туризм».

Він уточнив, що перевізник буде створено за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.

За словами Зеленського, французькі консультанти запевнили в економічній доцільності створення національного авіаперевізника.

«Сьогодні офіційно розпочато створення українського національного авіаперевізника. Ми готові інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві. Ми маємо підтвердження економічної доцільності проєкту національного перевізника від наших французьких консультантів», – додав президент.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що стратегічні завдання авіаперевізника:

захист стратегічних інтересів держави в авіаперевезеннях – евакуація громадян,

забезпечення польотів на критично важливих маршрутах,

пришвидшення відновлення авіагалузі після коронакризи.

До слова, польська авіакомпанія відкриває новий напрямок зі Львова.

Ще авіакомпанія LOT запровадила новий тариф Flex Plus, що дозволяє безкоштовно міняти дату вильоту і після оплати збору міняти ім'я мандрівника у бронюванні.

Також СБУ не пустила в українське небо літак підсанкційного нардепа.