Українська поетеса «захопила» літак і читала вірші (відео)

Поетеса Катерина Бабкіна допомагала пасажирам відволіктися від турбулентності під час польоту

Поетеса Катерина Бабкіна допомагала пасажирам відволіктися від турбулентності під час польоту

Авіаперевізник до 26 листопада проводить акцію «Поезія, що окриляє!»

Українська письменниця, сценаристка і драматургиня Катерина Бабкіна під час авіарейсу Львів-Київ читала пасажирам літака вірші. Про свої враження від поетичного перельоту розповів один із очевидців, екснардеп Сергій Березенко.

«Чарівна дівчина увесь політ читала українські вірші. Якщо ця нова фішка українських авіаперевізників буде впроваджена на регулярній основі, схиляю голову. Піднесений настрій від віршів компенсував дискомфорт від турбулентності та метушної маківки Миколи Княжицького попереду, яка час від часу заважала знімати поетичну попутницю», – написав Березенко.

Як з’ясувалося, почути вірші можна під час перельоту літаками «Роза вітрів». Авіаперевізник повідомляє, що запросив відомих письменників, акторів та ведучих на борт власних літаків, де вони наживо зачитали улюблені вірші.

«Серед знаменитостей, які підтримали ініціативу, – Юрій Андрухович, Катерина Бабкіна, Павло Матюша та багато інших. Після виступів пасажири мають змогу поспілкуватися із зірковими гостями та отримати автограф на згадку», – повідомляють ЗМі.

Виступи відбуваються в рамках креативної кампанії «Поезія, що окриляє!».

Шанс полетіти з поетами отримали власники квитків на період з 19 до 26 листопада.

Виступи відбуватимуться без додаткових анонсів на обмеженій кількості рейсів у напрямках: «Київ – Львів», «Київ – Івано-Франківськ», «Київ – Дніпро» та «Київ – Харків».