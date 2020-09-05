Курс долара пішов вгору. Продавати чи купувати валюту



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«Продавати долари точно не варто, скоро будуть дорожче» – експерт

Фінансові аналітики кажуть про новий коридорі 27,5-28 грн/долар

Початок осені співпав зі зміцненням долара – минулого тижня його готівковий курс до гривні підвищився на 20 копійок, майже досягнувши верхньої межі прогнозованого раніше експертами коридору в 27,80 грн/долар. Нацбанк також плавно послаблював курс гривні, в результаті за тиждень гривня подешевшала на 23 копійки (0,8%). Який тренд очікувати до середини вересня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар почав дорожчати ще на вихідні, як в покупці, так і в продажу, а вже з вівторка, 1 вересня, тренд курсу на його зміцнення став очевидним. За чотири дні американська валюта зміцнилася на 10 копійок в продажу – до 27,78 грн/долар і до 27,56 грн/долар в покупці.

Офіційний курс Нацбанку з понеділка по п’ятницю змінився з 27,46 до 27,69 грн/долар. На понеділок, 7 вересня, регулятор встановив курс 27,73 грн/долар, послабивши гривню ще на 4 копійки.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що курс долара почав йти вгору насамперед через традиційне осіннє пожвавлення ділової активності. Імпортери після літнього зниження продажів поступово починають завозити нові партії товарів тривалого користування. Але вони тільки «розгойдуються», попит на валюту поки незначний, і регулятор цілком здатний при потребі задовольнити його невеликими продажами валюти на міжбанківському ринку, щоб не допустити надмірного ослаблення гривні.

За словами Олега Пендзина, готівковий курс минулого тижня залежав від поведінки міжбанку і реального попиту населення на валюту.

«А в зв’язку з карантином і фактично закритими для українців кордонами з ЄС та іншими країнами особливо великого попиту на валюту немає, – зазначив Олег Пендзин. – Банки змушені заробляти на невеликій зміні котирувань готівкового та безготівкового ринків. Минулого тижня «міжбанк» підріс – це позначилося і на підвищенні курсу готівкової валюти».

За словами Олександра Охріменка, готівковий курс зростає слабо ще й тому, що населення другий місяць поспіль більше продає валюти, ніж купує.

«За даними Нацбанку, в серпні українці продали через банківську систему готівкою 1,448 млрд доларів в еквіваленті, а купили 1,297 млрд доларів, – аргументував Охріменко. – Чистий продаж 151 млн доларів. Та й валютні заначки у народу, схоже, закінчуються – порівняно з липнем в серпні населенням було продано менше на 95 млн готівкових доларів, куплено на 24 млн менше».

Андрій Шевчишин говорить, що на зростання готівкового курсу вплинуло зниження пропозиції валюти на міжбанку і, відповідно, невеликий її дефіцит.

«Аграрії-експортери отримали з бюджету відшкодування з ПДВ, тому валюту майже не продавали, а попит залишився незмінним, що підштовхнуло курс вгору. Нерезиденти, які мають українські гривневі ОВДП, також не виявляли особливої активності з їх продажу, тому зростання курсу було неактивним і регулятору не склало великих труднощів задовольнити попит на валюту», – аналізує Андрій Шевчишин.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти очікують, що тренд на підвищення курсу долара збережеться і наступного тижня. Але він буде незначним і не перевищить 28 грн/долар.

Олег Пендзин як і раніше впевнений, що до кінця жовтня, поки не відбудуться вибори до місцевих рад, буде домінувати політичний, а не економічний фактор: курс повинен бути стабільним і не вищим за 28 грн/долар.

«Нацбанк жорстко моніторить верхню і нижню межі коридору, за допомогою подажу або покупки валюти не допускаючи виходу курсу за його межі. А всередині коридору протягом тижня курс змінюється залежно від попиту і пропозиції. Схоже, що регулятор на тлі зростання ділової активності імпортерів і незначного підвищення попиту на валюту почав тестувати новий коридор курсу 27,5-28 грн/долар, або на 20 копійок вище попереднього. Навіть якщо попит продовжить збільшуватися, то, маючи 26 млрд валютних резервів, Національний банк здатний задовольнити будь-який попит на міжбанківському ринку, щоб не допустити зростання курсу вище 28 грн/долар», – аналізує Олег Пендзин.

З ним згоден і Олександр Охріменко.

«Фактор девальвації гривні зберігається і посилюється, тому до кінця наступного тижня очікую такого ж млявого здешевлення гривні. Курс ще наблизиться до 28 грн, але його не перевищить. На тлі низької активності валютного ринку регулятору не потрібно витрачати великі суми з резервів для задоволення попиту покупців на міжбанку», – прогнозує Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин також говорить, що наступного тижня зміцнення гривні не очікується, а ось невелике ослаблення цілком можливо.

«Накопичується відкладений попит на валюту з боку імпортерів, це тисне на курс гривні, – роз’яснив Андрій Шевчишин. – Але влада знову підтвердила, що поки не збирається її істотно ослаблювати. Днями міністр економіки Ігор Петрашко зробив «словесну інтервенцію», повідомивши, що курс поки не планують опускати нижче 28 грн/долар. Додатково на зміцнення гривні працює ситуація з епідемією коронавірусу, що погіршується: попит на товари і послуги не зростає, населення витрачає мало, а у імпортерів склади заповнені нереалізованою продукцією. У підсумку всі ці фактори будуть підтримувати точку стабільності – не вище 28 грн/долар».

Продавати чи купувати валюту

Експерти кажуть, що для тих, хто збирається вкладати готівкові гривневі заощадження «з-під матраца» в долар на тривалий час, поки зберігається сприятливий період. А ось тим, хто має гривневі вклади в банку, поки чіпати їх не варто, якщо, звичайно, їхній строк не закінчується вже на днях.

Олександр Охріменко стверджує, що зараз міняти долари на гривні можна тільки в разі крайньої необхідності. А ось купувати, якщо є вільна гривнева готівка, поки вигідно, адже чим ближче до кінця року, тим долар буде дорожчим.

«Купувати зараз долари чи ні – особиста справа кожного. Але продавати їх точно не варто, скоро будуть дорожче», – підсумував і Андрій Шевчишин.

Як повідомлялося, міністр економіки спрогнозував курс долара.

Джерело: Сегодня