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Проблема виплати боргів на енергоринку має бути пріоритетною напередодні зими – Інститут майбутнього

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Проблема виплати боргів на енергоринку має бути пріоритетною напередодні зими – Інститут майбутнього
Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації
фото з відкритих джерел

«Енергоатом» на кінець року матиме 17 млрд грн боргу через відсутність інших джерел фінансування

Вирішення проблеми виплати заборгованостей на ринку електроенергії має бути пріоритетною для Міністерства енергетики, Нацкомісії з енергетики та Комітету ВРУ з енергетики, оскільки від фінансування компаній залежить стабільність енергопостачання та накопичення резервів на відновлення енергосистеми після обстрілів.

Про це написав Андріан Прокіп, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього.

Він зазначає, що завдяки зустрічам на рівні профільного Комітету в парламенті Енергоатом почав оплачувати свої зобов’язання в повному обсязі, однак на кінець року все одно матиме борг по послузі із забезпечення доступності електричної енергії для населення на 17 млрд грн.

«Раніше вже були суперечливі повідомлення від Енергоатому по сплаті цього боргу: «заплатимо – не заплатимо, бо немає грошей – дайте гроші з бюджету і тоді заплатимо».

Може і справді треба щоб Комітет тримав на контролі ситуацію?», – сказав Прокіп.

Він підкреслив, що нинішня боргова проблема взагалі може стати суттєвим ударом по інвестиційній привабливості у майбутньому не лише сектору ВДЕ, але й всіх інших інвестицій в енергосектор.

«Відчуття, що проблема боргів якось вже почала віршуватись, може бути оманливим. Адже попереду зима, ймовірні обстріли і потенційне скорочення обсягів передачі електроенергії, потенційне погіршення становища усіх компаній», – додав експерт.

За його словами, компанії повинні мати ресурс з чого платити і в пошуку рішень мають й надалі брати участь Регулятор, Уряд та Комітет ВРУ.

«Це, зокрема, стосується встановлення тарифу на передачу для Укренерго, підходів до встановлення прайс-кепів, бачення того, як відбуватиметься імпорт/аварійна допомога в умовах потенційного дефіциту потужностей після ймовірних обстрілів», – пояснив Прокіп.

Раніше повідомлялося, що компанія «Енергоатом» з вересня забезпечує повну оплату поточних фінансових обов’язків, частково погашає борги на енергоринку, але на кінець року все одно матиме 17 млрд грн боргу через відсутність інших джерел фінансування.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: імпорт Енергоатом Укренерго електроенергія

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Економіка

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