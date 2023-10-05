Голова Української аграрної конфедерації оцінив наслідки підвищення тарифів на залізничні перевезення

«Укрзалізниця» планує переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%

Логістика для аграріїв вже подорожчала у 4 рази, підвищення тарифу на залізничні перевезення стане ударом – Козаченко

Ініціатива Укрзалізниці щодо підвищення тарифу на перевезення вдарить по аграрному сектору України, який наразі і так несе значні збитки, і у наступному році планує скорочувати площі посівних. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

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«Ми знаємо, в яких умовах сьогодні знаходиться наш бізнес. Ми знаємо про те, що тарифи логістичні виросли більш як у 4 рази у порівнянні з довоєнним періодом. Наші фермери отримують величезні втрати і не збираються в наступному році засівати великі площі угідь. Якщо ми зараз додаємо до цих проблем ще й підвищення тарифу, то це неправильно», – наголосив Козаченко.

Він зауважив, що питання підвищення тарифу має бути всебічно обговорене з бізнесом, водночас влада має докласти зусиль, щоб забезпечити на українській залізній дорозі конкуренцію, яка наразі взагалі відсутня.

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«Бізнес-спільнота вже десятки років переконує, що на залізниці повинна бути конкуренція, пасажирські і товарні приватні потяги. За рахунок конкуренції тарифи будуть нижчими. Зараз у нас немає конкуренції – є монополія, і це наносить великі втрати для нашої держави», – акцентував Козаченко.

Він зауважив, що ця монополія, крім постійного підвищення тарифів, має також ризики корупційні, які може також вирішити реформа УЗ.

«Бізнес повинен переконати і законодавчу, і виконавчу владу, що нам необхідна конкуренція, а не монополія, на залізничному ринку. Це питання треба буде обов’язково розглянути, і це принесе величезну користь нашій державі і економіці», – резюмував Козаченко.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

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У свою чергу директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення є недоцільним, адже промисловість України наразі перебуває у вкрай важкому стані. В цій ситуації потрібно готувати пакет стимулів для виробників, а не завдавати їм нового удару.