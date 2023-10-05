Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Голова Української аграрної конфедерації оцінив наслідки підвищення тарифів на залізничні перевезення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Голова Української аграрної конфедерації оцінив наслідки підвищення тарифів на залізничні перевезення
«Укрзалізниця» планує переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%
фото з відкритих джерел

Логістика для аграріїв вже подорожчала у 4 рази, підвищення тарифу на залізничні перевезення стане ударом – Козаченко

Ініціатива Укрзалізниці щодо підвищення тарифу на перевезення вдарить по аграрному сектору України, який наразі і так несе значні збитки, і у наступному році планує скорочувати площі посівних. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

«Ми знаємо, в яких умовах сьогодні знаходиться наш бізнес. Ми знаємо про те, що тарифи логістичні виросли більш як у 4 рази у порівнянні з довоєнним періодом. Наші фермери отримують величезні втрати і не збираються в наступному році засівати великі площі угідь. Якщо ми зараз додаємо до цих проблем ще й підвищення тарифу, то це неправильно», – наголосив Козаченко.

Він зауважив, що питання підвищення тарифу має бути всебічно обговорене з бізнесом, водночас влада має докласти зусиль, щоб забезпечити на українській залізній дорозі конкуренцію, яка наразі взагалі відсутня.

«Бізнес-спільнота вже десятки років переконує, що на залізниці повинна бути конкуренція, пасажирські і товарні приватні потяги. За рахунок конкуренції тарифи будуть нижчими. Зараз у нас немає конкуренції – є монополія, і це наносить великі втрати для нашої держави», – акцентував Козаченко.

Він зауважив, що ця монополія, крім постійного підвищення тарифів, має також ризики корупційні, які може також вирішити реформа УЗ.

«Бізнес повинен переконати і законодавчу, і виконавчу владу, що нам необхідна конкуренція, а не монополія, на залізничному ринку. Це питання треба буде обов’язково розглянути, і це принесе величезну користь нашій державі і економіці», – резюмував Козаченко.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

У свою чергу директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення є недоцільним, адже промисловість України наразі перебуває у вкрай важкому стані. В цій ситуації потрібно готувати пакет стимулів для виробників, а не завдавати їм нового удару.

Теги: тарифи бізнес перевезення Укрзалізниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні буде завершено за 1,5 року
Турецький концерн Baykar інвестує в Україну $100 млн
30 вересня, 11:35
На думку заступника міністра, темпи зростання економіки напряму залежать від кількості людей, які повернуться додому
Кабмін повідомив, коли економіка України повернеться на довоєнний рівень
29 вересня, 16:16
Львівський залізничний вузол буде переформатовано у європейський хаб
Львівський залізничний вузол буде переформатовано у європейський хаб
27 вересня, 15:30
Перемога в довгій війні потребує системності і дорослості. Це ми точно винні нашим захисникам
Єдність заради наших Захисників
26 вересня, 10:29
У зустрічі Володимира Зеленського з канадським бізнесом взяла участь міністерка фінансів Канади Христя Фріланд
Канадські інвестиції можуть піти в Україну ще до закінчення війни
23 вересня, 11:18
Кудрицький додав, що доступність імпортної електроенергії буде важливою для балансування енергосистеми взимку
Україна повинна мати змогу імпортувати електроенергію з урахуванням європейських цін – «Укренерго»
20 вересня, 19:36
Вартість поїздки у «золотому вагоні» становила близько 34 тис. грн
«Укрзалізниця» показала розкішні вагони виключно для VIP-клієнтів (фото)
18 вересня, 09:39
Коломойський отримав ще одну підозру
Коломойський отримав ще одну підозру
15 вересня, 02:04
Українська економіка тримається
Ситуація в економіці. Де найбільші проблеми в України
7 вересня, 10:27

Економіка

Голова Української аграрної конфедерації оцінив наслідки підвищення тарифів на залізничні перевезення
Голова Української аграрної конфедерації оцінив наслідки підвищення тарифів на залізничні перевезення
Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення
Уряд забере понад 100 млрд грн з місцевих бюджетів: парламент підготував рішення
Три дні нових правил: як змінився курс долара та євро
Три дні нових правил: як змінився курс долара та євро
Відкриття портів Великої Одеси для експорту залізної руди збільшить завантаженість українських ГЗК – гендиректор Метінвест
Відкриття портів Великої Одеси для експорту залізної руди збільшить завантаженість українських ГЗК – гендиректор Метінвест
Миколаївська обладміністрація витратить на реконструкцію водогону понад 1 млрд грн
Миколаївська обладміністрація витратить на реконструкцію водогону понад 1 млрд грн
Греція запропонувала свої порти для експорту українського зерна
Греція запропонувала свої порти для експорту українського зерна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
7707
У двох містах України пролунали вибухи
4593
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4439
«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото)
3479
Безстрокова мобілізація. В країні наростає напруга
3136
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це

Новини

Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Сьогодні, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Сьогодні, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Сьогодні, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 04:31
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту