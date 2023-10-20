Поляки обурені через яблука з України: що відбувається із цінами

Польські виробники яблук нарікають на конкуренцію з боку українців

Україна та Польща завжди конкурували за експорт яблук до інших країн Європи. Старт сезону продажу яблук не став виключенням, а лише підтвердив запеклу боротьбу за покупця. Так, ціни на промислове яблуко в Польщі зростають практично щодня і продовжують бити рекорди. Оскільки різке пожвавлення попиту на яблучний концентрат у світі збіглося зі зниженням врожаю яблука в ЄС, польські переробники промислового яблука змушені постійно підвищувати ціни. Водночас Україна пропонує менші ціни, пише EastFruit.

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Цього тижня ціни вже зросли більш ніж на 5% порівняно з кінцем минулого й наразі становлять в середньому $0,17 за кілограм. При цьому за яблуко для соків прямого віджиму окремих сортів можна отримати навіть 0,19 $/кг. Для порівняння, за яблуко для свіжого ринку такого популярного сорту як Гала платять лише 0,36$/кг.

Цікаво зазначити, що польські садівники все одно знаходять приводи для невдоволення цінами. Зокрема, вони регулярно звинувачують переробників у закупівлі яблука для переробки в Україні, де ціни насправді значно нижчі. Наразі переробники в Україні платять за промислове яблуко близько 4,4-5,0 грн/кг, що відповідає $0,12-0,14 за кілограм.

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«Зазвичай яблуко для свіжого ринку оптом продається щонайменше вп’ятеро, а в окремі роки навіть у 10 разів дорожче, ніж яблуко для переробки. Однак цьогоріч ситуація безпрецедентна, оскільки різниця становить лише близько 100%», – каже економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Також польські садівники регулярно нарікають на те, що ціни на яблуко для переробки в сусідній Німеччині значно вищі, ніж у Польщі. Однак реальна ситуація така, що цьогоріч ціни й на свіжому ринку, і на ринку яблука для переробки є суттєво вищими, ніж у попередні роки. Тож садівники, ймовірно, зможуть дуже непогано заробити.