Податкова попередила онлайн-продавців про перевірки

Магазини в Instagram та Facebook мають офіційно зареєструвати свій бізнес

Державна податкова служба відстежує продажі онлайн у соціальних мережах

Податкова почала активніше відстежувати онлайн-торгівлю, тож власникам магазинів у соціальних мережах слід підготуватися до перевірок. Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС).

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У відомстві нагадали, що магазини в Instagram та Facebook мають офіційно зареєструвати свій бізнес та вести свою підприємницьку діяльність згідно з законом.

Податкова підкреслила, що відстежує продажі онлайн у соціальних мережах та інших інтернет-майданчиках. Однак механізми моніторингу не розкриваються.

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Лише протягом вересня 2023 року територіальними органами ДПС встановлено нерідкі випадки провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання.

Зазначається, що окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством. Працівники податкової досліджують та перевіряють ці випадки, а в разі підтвердження вживають відповідних заходів, зокрема вдаються до податкових перевірок.