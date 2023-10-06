Позичив проект у Сталіна: навіщо Путіну залізниця у тундрі

Путін вважає, що існуючі дороги не впораються із екпортом продовольства до Китаю

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду вивчити можливість будівництва Північно-Сибірської залізничної магістралі. Хоча цей проект з'явився ще за Йосипа Сталіна, пише Moscow Times. Це випливає зі списку доручень за підсумками наради з урядовцями у серпні. Кабмін має вивчити питання спільно з російською залізницею, Російською академією наук та урядом Кемеровської області. Доповідь про його виконання має бути направлена ​​до Кремля до 1 березня 2024 року.

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Згідно з стратегією розвитку залізничного транспорту Росії до 2030 року, яка була затверджена в 2008-му, будівництво магістралі нібито необхідне для подальшого розширення потенціалу промислової зони в Нижньому Приангар'ї.

Документ передбачав, що нова залізниця зв'яже Нижньовартівськ (адміністративний центр Ханти-Мансійського автономного округу) – Білий Яр (Томська область) – Усть-Ілімськ (Іркутська область). Також передбачалося збудувати відгалуження в Красноярському краї від станції Єльчимо до Чадобецького рудного залягання. Загальна протяжність дороги мала скласти 2,2 тис. км.

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Побудувати Північно-Сибірську залізничну магістраль задумали на початку 1950 років за Йосипа Сталіна, який підтримував ідею. Однак здійснити її тоді не вдалося через важкі наслідки Великої Вітчизняної війни. Сучасний варіант проекту повністю повторює розробку 1980-х і покликаний розвантажити Транссибірську залізничну магістраль (Транссиб), яка не справляється з вивезенням сировини до Китаю.

З 2003 року цей сталінський проект регулярно входить у транспортну стратегію Мінтрансу. Зокрема, остання редакція документа передбачала, що прокладання залізничних колій розпочнуть уже на початку 2020-х. Однак уряд «трохи прорахувався з планами розвитку інфраструктури», зазначив Путін на Східному економічному форумі у вересні цього року.

За словами президента країни-агресорки, влада думала, що такого обсягу вантажоперевезень не буде, але після початку війни в Україні та переорієнтації експорту на Схід він виявився більшим, ніж можна було собі уявити. «Але нічого, ми справляємося, плани є», – запевнив російський диктатор.

При цьому російській залізниці елементарно не вистачає робочих рук для розширення Байкало-Амурської магістралі (БАМ) та Транссибу. Державна залізнична монополія у 2021 році домовилася з Федеральною службою виконання покарань про залучення до будівництва другої лінії БАМу ув'язнених з Хабаровського краю. «Це буде не ГУЛАГ, а нові гідні умови», – оптимістично пообіцяв директор ФСВП Олександр Калашніков.