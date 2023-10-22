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Міненерго вважає необхідним впровадження стандартів для функціонування розумних мереж в Україні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Міненерго вважає необхідним впровадження стандартів для функціонування розумних мереж в Україні
Міненерго формує робочу групу для реалізації плану дій із впровадження розумних мереж в Україні до 2035 року
Фото: ua-energy.org

Міненерго працює над адоптацією міжнародного стандарту IECTR 63097 «Дорожня карта стандартизації розумної мережі» до національного стандарту

Міністерство енергетики України проаналізувало впровадження міжнародних енергетичних стандартів в Україні і визначило основні, які потрібні для функціонування розумних мереж.

«Наша головна мета стандартизації – забезпечити відповідність єдиним вимогам обміну інформацією та комунікації на всіх рівнях енергосистеми та ринку електроенергії. По-перше, необхідно впровадити базові та пріоритетні стандарти, необхідні для функціонування більшості компонентів архітектури розумної мережі. По-друге, впровадити групи стандартів для забезпечення функціонування відповідних систем розумних мереж, включно з макромережею до 2033 року», – розповів заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час воркшопу Empowering Ukraine: Smart grids for a resilient future.

Наразі Міненерго працює над адоптацією міжнародного стандарту IECTR 63097 «Дорожня карта стандартизації розумної мережі» до національного стандарту.

За підтримки Світового банку, міністерство також розробляє норми, які регулюватимуть: впровадження сучасних технологій для розумних мереж; визначення та реалізацію методики контролю впровадження розумних мереж; визначення коефіцієнту, індикаторів та методики оцінки кібербезпеки електромереж в Україні.

Міненерго формує робочу групу для реалізації плану дій із впровадження розумних мереж в Україні до 2035 року, до якої увійдуть представники НКРЕКП, НЕК «Укренерго», операторів систем розподілу та інших учасників ринку.

За словами Ярослава Демченкова, розумні мережі – це ключ до стійкості України, де вирішальними стали децентралізована генерація та передача електроенергії.

Раніше ДТЕК Мережі представив Концепцію розвитку мереж на прикладі чотирьох ОСР в Києві, Київській, Одеській і Дніпропетровській областях.

Теги: НКРЕКП Міненерго Укренерго

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