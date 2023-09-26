Нардепка Совсун пояснила, як рятувати енергоринок від боргів

Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн

«Енергатом» має підвищити ефективність для виплати боргів на ринку електроенергії – Совсун

Держкомпанія «Енергоатом» має можливості збільшити надходження від продажу електроенергії та зменшити перевитрати на корупційних закупівлях, що дозволить компанії погашати заборгованість на ринку електроенергії України, повідомила народна депутатка Інна Совсун.

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«На комітеті (засідання Комітету з енергетики та ЖКГ – ред.) три тижні тому «Енергоатом» сказав, що вони закриють всі борги, які вони мають, до кінця року. Це виглядало малореалістично, але це було оголошено на комітеті. Я дещо сумнівалася в цих цифрах, але така політична заява була зроблена», – сказала Совсун.

За її словами проблеми в «Енергоатомі» складаються з трьох рівнів, де на першому місці стоїть корупція на закупівлях.

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«Друге – це системна проблема на енергоринку, де через занижені тарифи немає достатньої ліквідності. Відповідно борги йдуть по всьому ланцюжку та доходять, в тому числі, до «Укренерго», у якого не вистачає грошей для того аби ремонтувати підстанції. А третє – це проблеми поганого управління, в тому числі, поганої торгівельної стратегії, через яку вони виручають значно менше грошей ніж могли би», – додала Совсун.

Вона зазначила, що підняття тарифів на електроенергію, яке відбулося влітку, лише частково вирішило проблему ліквідності на ринку електроенергію і дозволило уникнути катастрофи лише на деякий час.

Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.