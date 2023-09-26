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Нардепка Совсун пояснила, як рятувати енергоринок від боргів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Нардепка Совсун пояснила, як рятувати енергоринок від боргів
Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн
фото з відкритих джерел

«Енергатом» має підвищити ефективність для виплати боргів на ринку електроенергії – Совсун

Держкомпанія «Енергоатом» має можливості збільшити надходження від продажу електроенергії та зменшити перевитрати на корупційних закупівлях, що дозволить компанії погашати заборгованість на ринку електроенергії України, повідомила народна депутатка Інна Совсун.

«На комітеті (засідання Комітету з енергетики та ЖКГ – ред.) три тижні тому «Енергоатом» сказав, що вони закриють всі борги, які вони мають, до кінця року. Це виглядало малореалістично, але це було оголошено на комітеті. Я дещо сумнівалася в цих цифрах, але така політична заява була зроблена», – сказала Совсун.

За її словами проблеми в «Енергоатомі» складаються з трьох рівнів, де на першому місці стоїть корупція на закупівлях.

«Друге – це системна проблема на енергоринку, де через занижені тарифи немає достатньої ліквідності. Відповідно борги йдуть по всьому ланцюжку та доходять, в тому числі, до «Укренерго», у якого не вистачає грошей для того аби ремонтувати підстанції. А третє – це проблеми поганого управління, в тому числі, поганої торгівельної стратегії, через яку вони виручають значно менше грошей ніж могли би», – додала Совсун.

Вона зазначила, що підняття тарифів на електроенергію, яке відбулося влітку, лише частково вирішило проблему ліквідності на ринку електроенергію і дозволило уникнути катастрофи лише на деякий час.

Раніше повідомлялося, шо «Енергоатом» за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП «Гарантований покупець» 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати «Енергоатом» або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

Теги: тарифи Енергоатом Укренерго Енергоринок Інна Совсун

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