Може знадобитись підвищення тарифу на передачу «Укренерго» для покриття витрат компанії – МВФ

НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для «Укренерго»

Тариф на передачу електроенергії компанії «Укренерго» недостатній для виконання нею своїх фінансових зобов’язань, через що його, можливо, доведеться збільшити, йдеться в структурних маяках МВФ.

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Згідно з інформацією МВФ, нещодавнє підвищення тарифів оператора системи передачі електроенергії «Укренерго» на 2023 рік, хоча й більш поступове, ніж те, що було передбачено в листопаді, надає Укренерго додаткові ресурси для усунення пошкоджень електроенергетичної інфраструктури.

«Однак може знадобитися подальше підвищення в світлі зростання витрат, пов’язаних із більшим використанням газу в структурі виробництва електроенергії та необхідністю повної компенсації виробникам відновлюваної енергії», – заявляють в Фонді.

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Також в МФВ підкреслюють, що безпосереднім пріоритетом України є стримування негативного впливу війни на енергетичний сектор країни.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання.