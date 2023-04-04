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Може знадобитись підвищення тарифу на передачу «Укренерго» для покриття витрат компанії – МВФ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Може знадобитись підвищення тарифу на передачу «Укренерго» для покриття витрат компанії – МВФ
Безпосереднім пріоритетом України є стримування негативного впливу війни на енергетичний сектор країни
фото з відкритих джерел

НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для «Укренерго»

Тариф на передачу електроенергії компанії «Укренерго» недостатній для виконання нею своїх фінансових зобов’язань, через що його, можливо, доведеться збільшити, йдеться в структурних маяках МВФ.

Згідно з інформацією МВФ, нещодавнє підвищення тарифів оператора системи передачі електроенергії «Укренерго» на 2023 рік, хоча й більш поступове, ніж те, що було передбачено в листопаді, надає Укренерго додаткові ресурси для усунення пошкоджень електроенергетичної інфраструктури.

«Однак може знадобитися подальше підвищення в світлі зростання витрат, пов’язаних із більшим використанням газу в структурі виробництва електроенергії та необхідністю повної компенсації виробникам відновлюваної енергії», – заявляють в Фонді.

Також в МФВ підкреслюють, що безпосереднім пріоритетом України є стримування негативного впливу війни на енергетичний сектор країни.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП встановила недостатній тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання.

Теги: електроенергія тарифи Укренерго

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