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Виплати за зелену енергію у лютому впали до 58%

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Виплати за зелену енергію у лютому впали до 58%
фото з відкритих джерел

За перші 2 місяці 2023 року рівень виплат підприємствам ВДЕ складає 71,1%

Підприємства зеленої енергетики України у лютому отримали лише 57,8% коштів за вироблену електроенергію і відповідно рівень недоплати наразі складає 42,2%, свідчать дані ДП «Гарантований покупець».

При цьому, у січні рівень розрахунків був значно вищим – зеленій енергетиці виплатили 91% коштів за згенеровану електроенергію.

За перші 2 місяці 2023 року рівень виплат підприємствам ВДЕ складає 71,1%. Також повідомляється, що заборгованість «Укренерго» перед Гарпоком за послугу зі збільшення частки зеленої енергетики в енергосистемі складає 13,8 млрд грн.

Виплати за зелену енергію у лютому впали до 58% фото 1

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія з енергетики (НКРЕКП) встановила не коректний тариф на передачу електроенергії для компанії «Укренерго» на І квартал 2023 року, що призвело до проблеми недоотримання коштів компанією.

Зокрема, компанія у січні та лютому мала дефіцит 20% коштів на виконання своїх зобов’язань, ремонти та відновлення обладнання. Водночас підприємства зеленої енергетики, які, за даними енергетиків, допомогли подолати дефіцит потужності в енергосистемі в лютому, фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію.

Теги: альтернативна енергетика Укренерго НКРЕКП

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