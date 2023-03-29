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Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
фото ілюстративне

Україна збільшить експорт електроенергії до 850 МВт з нинішніх 700 МВт

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E дала дозвіл на збільшення експорту електроенергії із України до 850 МВт з нинішніх 700 МВт. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Ми зустрілися з українським міністром енергетики Галущенком. Він був тут особисто, незважаючи на дуже складні обмеження на поїздки. Зі свого боку, ми підтвердили нашу непохитну підтримку Україні, а також обговорили конкретні шляхи продовження демонстрації нашої солідарності в найближчі місяці. Буквально сьогодні вранці ENTSO-E прийняла рішення про подальше збільшення імпортних потужностей до 850 МВт з нинішніх 700 МВт», – зазначила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Сімсон також поінформувала міністрів про план постачання сонячних панелей в Україну, щоб забезпечити електропостачання лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури, «навіть якщо Росії тимчасово вдалося зруйнувати деякі з'єднання з мережею».

Як повідомлялося, Україна може експортувати до Європи надлишок електроенергії, що дозволить залучити в країну додаткові кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак. Доходи з експорту електроенергії можна використати для відновлення потужностей української енергосистеми.

 

Теги: електроенергія імпорт Україна Європа

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