Нові тарифи на воду: як зміняться ціни у різних містах

Зростання тарифів на водопостачання та водовідведення пов'язане, зокрема, зі зростанням цін на електроенергію

Водоканали з 1 квітня можуть підняти тарифи на холодну воду та водовідведення в Україні. Другий етап подорожчання відбудеться в липні. Про це пише 24 телеканал.

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Як інформує видання, у середньому сім'я з двох-трьох осіб після перегляду тарифів у два етапи сплачуватиме за водопостачання та водовідведення приблизно на 60 гривень більше.

Очікується, що в квітні тариф зросте на 12,3%, а в липні – ще на 14,1%.

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Із 1 квітня 2023 року тарифи на водопостачання та водовідведення можуть змінитися так:

Дніпроводоканал: 33,56 гривні за кубометр води (водопостачання – 19,48; водовідведення – 14,08);

Водоканал в Ужгороді: 47,1 гривні (водопостачання – 28,8; водовідведення – 18,3);

Полтававодоканал: 38,41 гривні (водопостачання – 20,19; водовідведення – 18,22);

Житомирводоканал: 48,34 гривні (водопостачання – 23,14; водовідведення – 25,2);

Інфоксводоканал (Одеса): 39,57 гривні (водопостачання – 20,16; водовідведення – 19,41);

Рівнооблводоканал: 39,31 гривні (водопостачання – 20,67; водовідведення – 18,64).

Чернігівводоканал: 38,5 гривні (водопостачання – 19,14; водовідведення – 19,36);

Черкасиводоканал: 31,1 гривні (водопостачання – 15,75; водовідведення – 15,37);

Іванофранківськводоекотехпром: 29,5 гривні (водопостачання – 13,77; водовідведення – 15,82);

Хмельницькийводоканал: 29,27 гривні (водопостачання – 15,07; водовідведення – 14,02);

Київводоканал: 35,5 гривні (водопостачання – 18,81; водовідведення – 16,7);

Луцькводоканал: 31,71 гривні (водопостачання – 12,87; водовідведення – 17,22);

Запорізький водоканал: 28,37 гривні (водопостачання – 19,87; водовідведення – 11,84);

Вінницяоблводоканал: 31,4 гривні (водопостачання – 19,64; водовідведення – 11,76);

Чернівціводоканал: 28,27 гривні (водопостачання – 19,09; водовідведення – 9,18);

Львівводоканал: 27,2 гривні (водопостачання – 18,2; водовідведення – 9,03);

Тернопільводоканал – 42,03 гривні (водопостачання – 19,86; водовідведення – 22,17);

Міськводоканал СМ (Суми) – 33,6 гривні (водопостачання – 16,90; водовідведення – 16,70).

Дніпро-Кіровоград – 61,72 гривні (водопостачання – 35,076; водовідведення – 26,652)

Зазначається, що в Харківській, Херсонській та Миколаївській областях тарифи залишаться незмінними.

На думку експертів, зростання тарифів на водопостачання та водовідведення пов'язане зі зростанням цін на електроенергію – для підприємств за рік вона подорожчала на 18%. Також удвічі зросли ціни на паливо та реагенти.

Крім того, до тарифів включають інвестиційну складову, розмір якої залежить від заходів, визначених схваленою інвестиційною програмою на відповідний рік.

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня.