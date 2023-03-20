Кілька областей сьогодні частково можуть бути без світла

У частині столиці можуть обмежити електропостачання

Станом на 11:00 ранку понеділка, 20 березня, обмеження в постачанні електрики діють в Житомирській області. Про це повідомляє «Укренерго».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання», - йдеться в повідомленні.

Також при значному зростанні споживання можливі обмеження у Київській області та Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

«Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі», – додав оператор.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ДТЕК побудував нову потужну вітроелектростанцію на Миколаївщині.