Кілька областей сьогодні частково можуть бути без світла
У частині столиці можуть обмежити електропостачання
Станом на 11:00 ранку понеділка, 20 березня, обмеження в постачанні електрики діють в Житомирській області. Про це повідомляє «Укренерго».
«У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, застосовуються обмеження споживання», - йдеться в повідомленні.
Також при значному зростанні споживання можливі обмеження у Київській області та Києві.
В інших регіонах обмежень у мережах «Укренерго», які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.
«Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі», – додав оператор.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ДТЕК побудував нову потужну вітроелектростанцію на Миколаївщині.
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