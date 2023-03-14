Борги на енергоринку ставлять під загрозу підготовку до наступної зими – «Центр Разумкова»

Вирішення проблем з боргами на енергоринку має стати одним з основних завдань при підготовці до зими

Вирішення проблем з боргами на енергоринку має стати одним з головних пріоритетів при підготовці до наступної зими, вважає директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

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За його словами, ризики при підготовці до наступного опалювального сезону насамперед стосуються фінансів. «На ринку електричної енергії дуже великі борги існують. Насамперед, це борги на балансуючому ринку, вони складають 14 млрд гривень. Це поточні борги. Крім того, велика заборгованість виникла перед зеленою генерацією. Там поточні борги складають близько 18 млрд гривень, тільки за минулий рік», – сказав Омельченко.

Він підкреслив, що вирішення проблем з боргами на енергоринку має стати одним з основних завдань при підготовці до зими. «А для цього потрібно дещо змінювати підходи до роботи ринку електричної енергії», – підсумував Омельченко.

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Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що в Україні можуть скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії. За його словами, це дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.