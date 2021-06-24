«Цим можна глушити рибу»: сміх Медведчука виставили на аукціон

Сміх політика журналісти Bihus.Info взяли зі скандальних плівок

Журналістський проєкт Bihus.Info токенізував сміх лідера ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука і виставив його на продаж як NFT на платформі Rarible.

Сміх політика журналісти взяли зі скандальних плівок.

«Зброя масового ураження. Відео, з якого можна зробити рингтон для людей, яких ви ненавидите. Це можна крутити сусідам з колонок у відповідь на їхній ремонт. Цим можна глушити рибу. Ми зробили нарізку сміху Медведчука з легендарних плівок», – заявили у Bihus.Info.

Нагадаємо, у червні журналісти Bihus.Info опублікували усі наявні в них записи телефонних розмов, у яких фігурує начебто один із лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук.

До слова, 23 червня СБУ проводить нові обшуки у Медведчука. Прийшли навіть до матері кума Путіна Оксани Марченко.

Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

Віктор Медведчук залишився під цілодобовим домашнім арештом до 10 липня 2021 року.