«Прийшли до матері Марченко». СБУ проводить нові обшуки у Медведчука

«Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування», скаржаться у ОПЗЖ

Служба безпеки України проводить нові обшуки у підозрюваного у держзраді народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Однопартієць політика Ренат Кузьмін повідомив на своїй сторінці у Facebook, що обшуки проводять навіть у матері дружини Медведчука – Оксани Марченко.

Кузьмін каже, що цього разу обшукують не лише партійний офіс, кабінети та житло найближчих соратників, але й помешкання матері дружини Медведчука Оксани Марченко.

А також, як запевняє Кузьмін, слідчі «з усією серйозністю намагаються знайти докази державної зради зятя» Медведчука.

«Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування, покликані залякати та деморалізувати Медведчука і членів його сім'ї, а зовсім не відшукати нові докази по справі», – вважає представник ОПЗЖ.

Telegram-канал Pavlovskyy News опублікував відео з місця обшуків.

За даними журналістів, співробітники СБУ знаходяться всередині будівлі по вулиці Великій Васильківській 23б у Києві.

Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

Віктор Медведчук залишився під цілодобовим домашнім арештом до 10 липня 2021 року.