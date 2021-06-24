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    «Прийшли до матері Марченко». СБУ проводить нові обшуки у Медведчука

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    Служба безпеки влаштувала нові обшуки у справі Віктора Медведчука - «Прийшли до матері Марченко». СБУ проводить нові обшуки у Медведчука
    Служба безпеки влаштувала нові обшуки у справі Віктора Медведчука
    Фото: Ренат Кузьмін / Facebook

    «Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування», скаржаться у ОПЗЖ

    Служба безпеки України проводить нові обшуки у підозрюваного у держзраді народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

    Однопартієць політика Ренат Кузьмін повідомив на своїй сторінці у Facebook, що обшуки проводять навіть у матері дружини Медведчука – Оксани Марченко.

    Кузьмін каже, що цього разу обшукують не лише партійний офіс, кабінети та житло найближчих соратників, але й помешкання матері дружини Медведчука Оксани Марченко.

    А також, як запевняє Кузьмін, слідчі «з усією серйозністю намагаються знайти докази державної зради зятя» Медведчука.

    «Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування, покликані залякати та деморалізувати Медведчука і членів його сім'ї, а зовсім не відшукати нові докази по справі», – вважає представник ОПЗЖ.

    Telegram-канал Pavlovskyy News опублікував відео з місця обшуків.

    За даними журналістів, співробітники СБУ знаходяться всередині будівлі по вулиці Великій Васильківській 23б у Києві.

    Як відомо, 13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

    Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

    Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

    Віктор Медведчук залишився під цілодобовим домашнім арештом до 10 липня 2021 року.

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    Теги: Віктор Медведчук обшук СБУ політика Оксана Марченко Опозиційна платформа — За життя державна зрада Ренат Кузьмін
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    «Прийшли до матері Марченко». СБУ проводить нові обшуки у Медведчука