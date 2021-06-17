Конкурент Медведчука Сурков повертається до справ ОРДЛО, – ЗМІ

Сурков забезпечуватиме партію Путіна «Єдина Росія» голосами на осінніх виборах до Держдуми РФ

Експомічник президента РФ Владислав Сурков, який раніше виконував роль неформального координатора угруповань «ДНР»-«ЛНР» й стояв біля витоків «русской весны», знову займатиметься окупованою частиною Донбасу. Зокрема, Сурков забезпечуватиме партію Путіна «Єдина Росія» голосами на осінніх виборах до Держдуми РФ, повідомив 17 червня 2021 року український правозахисник засновник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський. Його коментар оприлюднено порталом ЦензорНет.

За даними Лисянського, Сурков подбав про укладення меморандуму між ЄР і об'єднанням російських найманців «Союз добровольців Донбасу» (СДД), яке відбулося в травні 2021 року. Саме Сурков є ідеологом ССД, в той же час російський бойовик і колишній «прем'єр» НЗФ «ДНР» Олександр Бородай номінально виконує функції глави цієї організації. Останній виграв праймеріз від ЄР по Ростовській області, куди планується перевозити жителів ОРДЛО з російськими паспортами для голосування. Також можливе і голосування пересувними виборчими пунктами, що переміщаються по НЗФ «ЛДНР».

Діяльність Суркова проходитиме в рамках договору про співпрацю з ЄР з її просування у виборчій кампанії в Державну Думу по Південному федеральному округу, в тому числі по окупованих частинах Луганської та Донецької областей.

«Східна правозахисна група» заявляє, що на Суркова покладено функції політичної координації та контролю, спрямовані на інтеграцію окупованого Донбасу в РФ, шляхом розвитку концепції ідеології «русского мира». Замість цього, Сурков отримав гарантії і квоту обрання в депутати Державної Думи по Південному федеральному округу.

«Україні необхідно готуватися до підвищення рівня гібридно-агресивних дій з боку РФ і НЗФ «ЛДНР». Сурков просуває ідею руйнування України і відновлення проєкту «Новоросія» в новому форматі, але вже через розвиток регіонального сепаратизму і залучення українців, які проживають в ОРДЛО, в політичне життя Росії. А також через ініціативи паспортизації населення на території України, підконтрольної Києву», – наголошує Лисянський.

Слід зазначити, що російський опозиціонер Марк Фейгін неодноразово заявляв про конфлікт між Віктором Медведчуком та Владиславом Сурковим за вплив на ОРДЛО та фінансові потоки Кремля для різних проросійських проєктів в Україні.