Справа про державну зраду: з’явилися подробиці, чому апеляція не арештувала Медведчука

Один із лідерів ОПЗЖ і кум Путіна залишився під цілодобовим домашнім арештом до 10 липня

В Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повий текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляє «Главком», апеляційні скарги на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 13 травня подали шість захисників Медведчука і офіс генпрокурора. Суть скарг усіх адвокатів політика зводилася до того, що суд першої інстанції виніс незаконну, необґрунтовану та невмотивовану ухвалу щодо обрання нардепу цілодобового домашнього арешту. Більше того така міра запобіжного заходу не дозволить повною мірою виконувати депутатські повноваження Медведчуку. Тому просили апеляцію скасувати ухвалу Печерського райсуду і обрати підозрюваному особисте зобов’язання.

Натомість офіс генпрокурора наполягав на взятті під варту Медведчука з визначенням застави у розмірі 300 млн грн. Адже існують ряд ризиків, зокрема, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування і суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, офіс генпрокурора заявив, що Віктор Медведчук обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з можливою конфіскацією майна та від 9 до 12 років, відповідно.

Апеляція з’ясувала, що в основу підозри Медведчуку, лягла низка документів і негласних (слідчих) розшукових дій. Серед них:

протокол за результатом проведення негласних (слідчих) розшукових дій, відповідно до якого 25 серпня 2020 року Віктор Медведчук, продовжуючи здійснювати допомогу іноземній державі та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України, особисто вніс рукописні виправлення до проекту листа ТОВ «Новые проекты» №74 від 20 серпня 2020 року, адресованого Президенту Російської Федерації «О переносе границ полигона», якими підсилив викладену у проекті листа аргументацію щодо необхідності зміни меж полігону на користь вказаного підприємства (за відомостями українських журналістів-розслідувачів, в окупованому Росією Криму підводну ділянку «Глибока» нафтогазового родовища у Чорному морі віддали приватній компанії «Новые проекты», директор якої є бізнес-партнером родини Віктора Медведчука. Після вручення підозри Медведчуку влада Росії розпочала процес ліквідації російської компанії «Новые проекты»);

розмови у березні і грудні 2015 року між Медведчуком та невстановленою особою з числа службових осіб органів виконавчої влади Російської Федерації стосовно узгодження плану дій із створення підприємства на території РФ і одержання ним спеціального дозволу на видобуток корисних копалин;

висновок почеркознавчої експертизи, відповідно до якого рукописні виправлення до проекту листа ТОВ «Новые проекты» № 74 від 20 серпня 2020 року, адресованого Президенту Російської Федерації «О переносе границ полигона», ймовірно виконані Віктором Медведчуком, рукописні правки «Проекту «Промінь» ймовірно також виконані Медведчуком;

відомості з Державної служби геології та надр України, відповідно до яких вартість ресурсів в надрах родовища «Глибока» станом на 18 липня 2016 року становила 38 млрд. грн;

рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 23 квітня 2020 року, яким анульовано спеціальний дозвіл на використання надр № 5462 від 19 січня 2012 року, виданий ТОВ «Нові Проекти»;

наказ Державної служби геології та надр України, відповідно до якого з 7 серпня 2020 року спеціальний дозвіл на користування надрами № 5462 від 19 лютого 2012 року, який був наданий ТОВ «Нові проекти» з метою видобування природного газу, нафти, конденсату ділянки «Глибока» шельфу Чорного моря, - анульовано.

«Якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», наведеного рішенням Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Фактів і інформації, які на цьому початковому етапі кримінального провадження свідчать про причетність Віктора Медведчука до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах міститься достатньо для висновку про обґрунтованість повідомленої підозри. Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, у висновках, які зробив орган досудового розслідування стосовно обґрунтованості повідомленої підозри, чогось очевидно недопустимого чи такого, що не підтверджується доказами, не встановив. Не виявлено таких обставин і колегією суддів, а тому доводи сторони захисту про необґрунтованість складеної щодо Медведчука підозри є непереконливими», – вважає апеляційний суд.

Що стосується обраної міри запобіжного заходу для Медведчука, то апеляція погодилася з висновками Печерського райсуду. Так, сторона обвинувачення не довела, що більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не зможуть запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні. Разом з тим, Віктор Медведчук є народним депутатом України IX скликання, лідером політичної партії «Опозиційна платформа - за життя», фракція цієї політичної партії у Верховній Раді України є другою за своїм кількісним складом. Саме сукупність цих обставин свідчить, що підозрюваному з огляду на тяжкість злочинів, у яких він підозрюється, вмотивовано застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, наголосив Київський апеляційний суд.

Отже, Віктор Медведчук залишився під цілодобовим домашнім арештом до 10 липня 2021 року.