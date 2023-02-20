Зеленський зустрівся з директоркою МВФ (відео)
Глава держави «Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною»
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
«Пані Георгієва, дякую за візит і підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги... Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали», – йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною. Це також зброя – зброя економічна, яка дає нам, нашому суспільству, нашому бізнесу змогу розвиватися.
Нагадаємо, сьогодні в Україні з неоголошеним візитом був президент США Джо Байден.
Після цього, він вирушив до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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