Зеленський зустрівся з директоркою МВФ (відео)

Глава держави «Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною»

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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«Пані Георгієва, дякую за візит і підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги... Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали», – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною. Це також зброя – зброя економічна, яка дає нам, нашому суспільству, нашому бізнесу змогу розвиватися.

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Нагадаємо, сьогодні в Україні з неоголошеним візитом був президент США Джо Байден.

Після цього, він вирушив до Польщі з дводенним візитом: його подорож у Європу присвячена річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.