Під кредит для України МВФ змінив свої правила

Україна розраховує на кредит від МВФ у розмірі $15,6 млрд

МВФ вводить зміни в політику фінансових гарантій

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 17 березня схвалила зміну правил, які дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю». Очікується, що цей крок прокладе шлях до нової кредитної програми для України, пише Reuters.

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У заяві МВФ зазначено, що зміни в його політиці фінансових гарантій будуть застосовуватися до країн, які зазнають «екзогенних потрясінь, які перебувають поза контролем влади країни та сфери її економічної політики».

Нагадаємо, переговори між представниками МВФ та українського уряду відбувалися у Варшаві з 8 по 15 березня.

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Повідомлялося, що МВФ найближчими днями оголосить про затвердження багаторічної програми кредитування України на загальну суму $15,6 млрд.

На початку лютого Financial Times повідомляла, що західні союзники України чинять тиск на МВФ, щоб домогтися якнайшвидшої реалізації багаторічної програми кредитування Києва на суму від $14 млрд до 16 млрд. За попередньою інформацією, програма розрахована на три-чотири роки.

Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.