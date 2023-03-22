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Україна і МВФ погодили програму фінансування на $15 млрд: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна і МВФ погодили програму фінансування на $15 млрд: подробиці
фото: DW

Програма націлена на підтримку економічної та фінансової стабільності, відновлення боргової стійкості й підтримку відновлення України на шляху до вступу в ЄС

Сьогодні, 21 березня, Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом про чотирирічний пакет фінансування. Про це повідомила пресслужба МВФ.

Як зазначається, МВФ досяг угоди з Україною щодо чотирирічного пакету фінансування сумою приблизно $15,6 млрд. Угода стала результатом місяців переговорів між представниками МВФ та українською владою.

Домовленість має затвердити Виконавча рада МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями.

Програма була розроблена відповідно до нової політики Фонду щодо кредитування в умовах виключно високої невизначеності. Як очікується, донори, включно з G7 та ЄС, нададуть надійні фінансові гарантії.

Цілями програми є підтримка економічної та фінансової стабільності, відновлення боргової стійкості та підтримка відновлення України на шляху до вступу в ЄС у післявоєнний період.

Програма реалізуватиметься у два етапи, зважаючи на винятково високу невизначеність.

Перша фаза, яка триватиме перші 12-18 місяців, має зміцнити фіскальну, цінову та фінансову стабільність за рахунок підтримки мобілізації доходів, відмови від грошового фінансування та чисте позитивне фінансування від внутрішніх боргових ринків, а також сприяння довгостроковій фінансовій стабільності, у тому числі шляхом підготовки більш глибокої оцінки стану банківського сектора.

На другому етапі акцент зміститься на ширші реформи для зміцнення макроекономічної стабільності, підтримки відновлення та якнайшвидшої реконструкції, а також підвищення стійкості, у тому числі у контексті цілей вступу України до ЄС.

Планується, що на другому етапі Україна повернеться до довоєнних політичних засад, включно з гнучким обмінним курсом та режимом таргетування інфляції. Крім того, податково-бюджетну політику буде зосереджено на найважливіших структурних реформах поряд із впровадженням реформ управління державними інвестиціями для підтримки повоєнного відновлення.

Нагадаємо, що Виконавча рада Міжнародного валютного фонду 17 березня схвалила зміну правил, які дозволять МВФ затверджувати нові кредитні програми для країн, які стикаються з «виключно високою невизначеністю».

До слова, наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.

Теги: фінансування Україна економіка МВФ

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