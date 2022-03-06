Джонсон придумав план із шести пунктів, як притиснути РФ

Заходи передбачають гуманітарну підтримку України та подальший економічний тиск на путінську Росію

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав приєднатися до плану з шести пунктів для реагування на вторгнення Росії в Україну. Цим планом передбачено гуманітарну підтримку України і максимально можливі економічні санкції стосовно Москви. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву британського прем’єра.

Борис Джонсон відзначив, що після вторгнення Росії в Україну уже відбулася безпрецедентна хвиля міжнародного осуду дій Кремля, зокрема, було застосовано найбільший в історії пакет санкцій проти російської економіки.

Однак, за його словами, цього недостатньо, щоб захистити Україну від спроб Кремля «переписати правила за допомогою військової сили».

«Президент Росії Володимир Путін повинен зазнати поразки, він повинен побачити, що провалився в цьому акті агресії», – сказав Джонсон.

У понеділок, 7 березня, Борис Джонсон прийматиме канадського і нідерландського прем’єр-міністрів Джастіна Трюдо і Марка Рютте, щоб обговорити «узгоджену кампанію солідарності з Україною».

У вівторок, 8 березня, Джонсон проведе переговори з лідерами так званої Вишеградської групи, до якої належать Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина.

«Ці країни вже на власному досвіді переживають гуманітарну кризу, яка швидко охоплює європейський континент, коли сотні тисяч українців тікають від бойових дій», – йдеться у заяві.

Джонсон сподівається, що міжнародне співтовариство об'єднається довкола плану дій з шести пунктів, який включає мобілізацію міжнародної гуманітарної коаліції, підтримку самооборони України та максимальний економічний тиск на режим Путіна.

Нагадаємо, Bloomberg дав прогноз, чим обернеться Путіну напад на Україну.

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