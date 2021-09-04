Порошенко розповів, на що треба витратити гроші від МВФ

Експерзидент закликав спрямувати 2,7 мільярда на виплати військовим і пенсіонерам

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що гроші, отримані від МВФ як допомогу під час пандемії, мають бути спрямовані на соціальний захист громадян – у першу чергу військових та пенсіонерів. Про це повідомляє сайт «Євросолідарності».

«Кошти, які ми отримали зараз – 2,7 мільярда доларів від МВФ – це не підтримка України у зв’язку з виконанням якихось програм, це подарунок. Подарунок всьому світу у вигляді 600 мільярдів для того, щоб полегшити вихід з кризи. Куди спрямувати ці гроші? Ми вивчили досвід декількох країн Європи, в тому числі Польщі. Ми в понеділок виходимо з ініціативою, яка називається «Тринадцята пенсія», – говорить Порошенко.

За його словами, тринадцята пенсія має нараховуватись тим пенсіонерам України, яким всупереч закону не індексувалися пенсії у зв’язку зі зростанням цін.

«У нас же закон чітко передбачає: ціни ростуть – пенсія має підвищитися рівно настільки ж для захисту споживчого рівня життя пенсіонера. Цього не роблять. Пенсіонерів зробили біднішими. Тому всі, у кого пенсія нижче середньої, мають в листопаді отримати тринадцяту пенсію», – додає Порошенко.

Другий напрямок – армія. Порошенко пропонує шляхом цих коштів підвищити рівень грошового забезпечення українських військовослужбовців.

«Це буде справжня шана і повага, бо Збройні сили України користуються найбільшою повагою населення України», – зазначає політик.

Порошенко також зауважив, що у ЗСУ наразі є значні затримки з виплатою грошового забезпечення, тому він звернувся до влади з вимогою негайно погасити ці борги перед захисниками України.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні 650 мільярдів доларів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримає без умов та зобов'язань 2,7 мільярда доларів.

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