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    Зовнішня торгівля України: уряд похвалився свіжими цифрами – все росте

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    Найбільше з України експортують олію - Зовнішня торгівля України: уряд похвалився свіжими цифрами – все росте
    Найбільше з України експортують олію
    Фото з відкритих джерел

    Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції

    За аналізом зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (за період січень – липень 2021 року, у порівнянні з періодом січня – липня 2020 року) в Україні збільшився експорт та імпорт товарів усіх видів. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

    Зокрема:

    • Імпорт +19,4%;
    • Експорт +6,7%;
    • Сальдо +1,2%.

    У товарній структурі міжнародної торгівлі агропродукцією у січні – липні 2021 року найбільше з України експортують:

    • Олія – 28,3%;
    • Кукурудза 28%;
    • Пшениця – 10,2%.

    Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції.

    За період січень – липень 2021 року Китай експортував українських товарів на 2,4 млрд дол. США, Індія – на 947 млн дол. США. Водночас Нідерланди експортували на 908 млн дол. США, Іспанія – на 538 млн. дол. США.

    Частка імпорту в Україну з ЄС становить 48,4% (2,3 млрд дол. США), з Азії –20,1% (843,9 млн дол. США) та з Північної та Південної Америки –13,4% (562,6 млн дол. США). Найбільше імпортують в Україну морожену рибу – 4,9% та насіння соняшника – 4,8%.

    Нагадаємо, від початку 2021 року майже на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію.

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    Теги: ЄС США експорт Китай торгівля імпорт Нідерланди Іспанія Мінагрополітики пшениця Індія уряд
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    Зовнішня торгівля України: уряд похвалився свіжими цифрами – все росте