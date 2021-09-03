Зовнішня торгівля України: уряд похвалився свіжими цифрами – все росте

Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції

За аналізом зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (за період січень – липень 2021 року, у порівнянні з періодом січня – липня 2020 року) в Україні збільшився експорт та імпорт товарів усіх видів. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема:

Імпорт +19,4%;

Експорт +6,7%;

Сальдо +1,2%.

У товарній структурі міжнародної торгівлі агропродукцією у січні – липні 2021 року найбільше з України експортують:

Олія – 28,3%;

Кукурудза 28%;

Пшениця – 10,2%.

Азійські країни займають найбільшу нішу в експорті української агропродукції.

За період січень – липень 2021 року Китай експортував українських товарів на 2,4 млрд дол. США, Індія – на 947 млн дол. США. Водночас Нідерланди експортували на 908 млн дол. США, Іспанія – на 538 млн. дол. США.

Частка імпорту в Україну з ЄС становить 48,4% (2,3 млрд дол. США), з Азії –20,1% (843,9 млн дол. США) та з Північної та Південної Америки –13,4% (562,6 млн дол. США). Найбільше імпортують в Україну морожену рибу – 4,9% та насіння соняшника – 4,8%.

Нагадаємо, від початку 2021 року майже на 50% зріс експорт української продукції в Китай, США, Туреччину, Великобританію.

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