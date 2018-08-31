На «Донбасенерго» везуть токсичний нафтококс - нардеп



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Причиною імпорту нафтового коксу Береза називає дешевину даного енергоресурсу

В одеському приватному порту ТІС готується до розвантаження судно з 38 тис. тонн з нафтового коксу. Токсичний продукт, синтезований з відходів нафтопродуктів, планується використовувати на українських ТЕС, що може привести до тяжких екологічних наслідків.

Про це 31 серпня в Facebook написав народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Борислав Береза.

«Я якось писав вже про прекрасну енергогенеруючу компанію «Донбасенерго», єдину в Україні, яка повністю працює на російському антрациті. Це в тому випадку, якщо антрацит дійсно російський, а не легалізований сепарський з шахт окупованого Донбасу. Так ось, вирішили власники цієї компанії, нарешті, розширити географію поставок енергоресурсу. Мабуть сепарське вугілля стало важко затягувати або заграв у них патріотизм, і вони вирішили зменшити частку російського вугілля. Але в будь-якому випадку рішення вони прийняли. І в приватному порту ТІС стоїть під розвантаженням танкер SBI Bravo з 38 тис. тоннами з нафтового коксу. При успішному відвантаженні першого судна можливі нові поставки», - повідомив нардеп.

Причиною імпорту нафтового коксу Береза називає дешевину даного енергоресурсу, обумовленого його високою екологічною небезпекою у зв'язку з високою концентрацією сірки і ванадію.

«Нафтовий кокс - це твердий залишок вторинної переробки нафти або нафтопродуктів (залишки термічної переробки (перегонки) нафти: мазути, гудрони і т.д.). Навіщо «Донбасенерго» нафтококс? Все просто - він дешевий. Значно дешевше антрациту, навіть російського. Різниця в котируваннях на справжній антрацит і нафтококс досягає 37%. Іншими словами це більш дешева, але «брудна» альтернатива вугілля. В якості палива на ТЕС використовуватися самостійно не може, а тільки в суміші зі справжнім вугіллям (в даному випадку дешевим низькокалорійним російським). Але дешевизна це лише одна сторона нафтококсу. Хоча і найпривабливіша. Справжня плата за цю дешевизну - здоров'я українців, бо це паливо дуже токсичне», - підкреслив депутат.

Береза планує розслідувати імпорт нафтового коксу в Україну в рамках своїх депутатських повноважень.

«Мені як народному депутату, представнику Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції, цікава подальша історія десятків тисяч тонн нафтового коксу в Україні. Як і оперативна реакція уповноважених державних органів - перш за все екологічних», - зазначив парламентар.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України підозрює російського постачальника антрациту для генеруючої компанії «Донбасенерго» ТОВ «Южтранс» (Ростовська обл., РФ) в «діях, які можуть нашкодити Україні». Тому Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в листопаді 2017 року вводило санкції проти компанії - їй було заборонено здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з господарюючими суб'єктами в Україні.

«Донбасенерго», у якій на підконтрольній території України залишилася тільки Слов'янська ТЕС, з травня по 22 жовтня 2017 року купила у «Южтранс» понад 100 тис. антрациту. За даними liga.net, «Южтранс» - третій за обсягом постачальник російського антрациту в Україні.