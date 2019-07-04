На ринку електроенергії цінопад - Дмитро Маляр



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У порівнянні з попереднім днем обсяг торгів в ОЕС України зменшився до 135 млн кВтг до показників торгів на 4 липня (-16%), повідомив Маляр

Ціни в об’єднаній енергосистемі України знизились до 154 коп/кВтг (-8%).

Про це повідомив директор з управління портфелем енергоресурсів D.Trading Дмитро Маляр на сторінці компанії у Facebook, коментуючи черговий день роботи нового ринку електроенергії.

«Сьогодні на платформі Оператора ринку відбулися чергові торги на ринку на добу наперед, а саме на 5 липня. У порівнянні з попереднім днем обсяг торгів в ОЕС України зменшився до 135 млн кВтг до показників торгів на 4 липня (-16%). Так як погодні умови залишаються стабільними, єдиним драйвером подібних змін може бути переорієнтація ринку на сегмент двосторонніх договорів. Різке зменшення попиту, що призвело до зниження цінового індикатору ринку ОЕС України до 154 коп/кВтг (-8%). Цінопад, ринкові механізми в дії!», - написав Маляр.

Він також повідомив про результати роботи на енергоострові Бурштинської ТЕС.

«Обсяг торгів в острові БуТЕС на 5 липня склав 2,7 млн кВтг. Пропозиція у нічні часи склала лише 30МВт. Вочевидь, нічні обмеження цін є недостатніми для здійснення імпорту, адже поточні ціни на базу (ніч) в Угорщині в 2 рази вище, в Словаччині вище на 20%. Саме тому 90% розторгованих обсягів припало на денну зону, через що середньозважена ціна на цьому сегменті ринку підвищилась до 192коп/кВтг (+14,5%). При цьому почасові ціни в сегменті острову БуТЕС залишилися незмінними», - зазначив Маляр.

Він повідомив, що учасники ринку задоволені результатами роботи нового ринку. Зокрема, Маляр звернув увагу, що продаж електроенергії в умовах нового ринку дав можливість найбільшому виробнику - ДП «НАЕК «Енергоатом» - збільшити середню ціну проданої електроенергії на 24% у порівнянні з тарифом, який діяв до 1 липня (56,67 коп/кВт-год), - до близько 70 коп/кВт-год.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.