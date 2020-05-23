Автогаз в Україні випередив за популярністю бензин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останні три роки скраплений газ відібрав у бензину 30% ринку

За даними консалтингової групи «А-95», загалом у 2019 році український ринок автомобільного пального складав 10,8 млн тонн. Із них на дизпальне припало 7 млн тонн, на бензин – 1,8 млн тонн, а на скраплений газ – трохи більш як 2 млн тонн.

Внутрішнє виробництво автогазу торік склало 438 тис тонн – 22% від загального споживання цього виду пального. Левова частка імпорту припала на Росію – 713 тис тонн (35%). Далі йде Білорусь – 461 тис тонн, Казахстан – 312 тис тонн. 11 тис тонн поставок припало на інші країни, серед яких, зокрема, Литва і Польща.

Переваги автогазу для автомобілістів очевидні – дешевизна. До кризи, спричиненої коронавірусом, скраплений газ коштував у 1,5 раза дешевше за бензин, зараз різниця – взагалі подвійна.

«У мене Skoda Octavia, якщо їздити на бензині – 7,5 літра на 100 км, якщо на газі – 9 літрів. Так, витрати пального трохи більші, але економія в цілому неабияка, особливо зараз, – розповідає автолюбитель Сергій Шевчук. – Установлення газобалонного обладнання – 300-400 євро, а строк окупності його залежить від того, як їздити. Я їжджу не дуже часто. Окупив, напевно, за 3-4 роки, а ось таксистам, наприклад, це дуже вигідно. Потужність двигуна падає на 15%, але температура згоряння газу нижча, менше кільця перепалює. До того ж газове пальне набагато екологічніше. Renault, Fiat, наскільки я знаю, на нові машини відразу встановлюють обладнання для газу».

Як повідомлялося, 21 травня АЗС підвищили ціну на автогаз на 20-60 копійок за літр.