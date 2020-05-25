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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» на 20% знижує ціни для промисловості

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    <span>В&nbsp;середньому ціни на&nbsp;газ знизилися на&nbsp;20%</span> - «Нафтогаз» на 20% знижує ціни для промисловості
    В середньому ціни на газ знизилися на 20%

    Ціни на газ для промисловості складають від 3225 до 3818 грн/тис куб

    «Нафтогаз України» опублікував ціни на природний газ для промислових підприємств та інших споживачів, які не підпадають під дію спецзобов’язань, на червень.

    Прейскуранти опубліковані на сайті компанії.

    В середньому ціни на газ знизилися на 20% в залежності від умов поставки і складають від 3225 грн/тисяча кубометрів до 3818 грн/тисяча кубометрів (з ПДВ, без урахування тарифів на транспортування).

    Для порівняння, на травень діапазон цін для промисловості становив від 4105 грн/тисяча кубометрів до 4714 грн/тисяча кубометрів.

    До слова, раніше «Нафтогаз» назвав вартість палива для населення на травень. Отже, у травні оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів знизилась до 2,3 грн за кубометр. У «Нафтогазі» підкреслили, що світова економічна криза викликала рекордне падіння цін на всі види енергоносіїв, у тому числі на природний газ. За даними аналітиків компанії, у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де накопичено фактично річний обсяг видобутку газу державою — 17,5 млрд кубометрів.

     Читайте також: Це лише початок? Чому в Україні стрімко дорожчає автогаз


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