На зниження рейтингу Зеленського вплинули податкові ініціативи, - експерт



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Експерти відзначають, що на рейтинг президента негативно впливає підвищення фіскального тиску

Якщо курс президентської команди не зміниться, падіння рейтингу продовжиться - Бронжуков

Зниження рейтингу президента Володимира Зеленського та представників його команди було очікуваним явищем. Якщо і надалі українське суспільство та експертне співтовариство позитивних змін не будуть бачити, то падіння рейтингу президента і представників його команди продовжиться. Щоб переламати негативну тенденцію, повинні відбутися зміни, що відчують буквально у кожній сім'ї. Таку думку висловив політичний експерт Артем Бронжуков у статті 112.ua «Кінець медового місяця: Рейтинг Зе і його команди продовжує стрімко знижуватися зі зрозумілих причин».

«Зниження рейтингу президента Зеленського та представників його команди - цілком очікуване явище. Романтичний сезон виборчої компанії підійшов до кінця. Яких-небудь реальних економічних змін виборці не відчули, і тому має місце розчарування в президентові і його команді», - сказав він.

Експерти відзначають, що на рейтинг президента негативно впливає підвищення фіскального тиску.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський підписав закони про введення програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО), електронних чеків і кешбека покупцям за незаконно виданий чек. Напередодні переговорна група з боку ФОП висловила недовіру Юлії Ковалів і закликала Зеленського накласти вето на закони.

Крім того, законопроекти 1210 і 1210-1 передбачають, зокрема, різке підвищення ставок ренти на залізорудну сировину майже в 5 разів і залишають незмінною ставку ренти для марганцевої руди, яку видобувають гірничо-збагачувальні комбінати олігарха Ігоря Коломойського, який має величезний вплив на команду Зеленського.

Як повідомлялося, через підвищення рентної плати прогнозується закриття третини вітчизняного виробництва. Крім того, Україна втратить 70% експорту руди і, як наслідок, близько 30% всіх валютних надходжень. Залізнична галузь в цьому випадку може втратити 40% обсягів вантажоперевезення. Зростання вартості видобутку залізної руди в Україні призведе до зростання трудової міграції, підкреслюють експерти. В підтримку металургів, як повідомлялося, вже виступили профільні асоціації, Федерація роботодавців України, ЄБА, Американська торгово-промислова палата. Крім того, згідно з дослідженням одного з представників «четвірки» світових аудиторів – PWC: податкові ініціативи, закладені в законопроектах 1210 і 1210-1, зроблять видобуток руди в Україні у дев’ять разів дорожче, ніж в Росії.

Міжнародне співтовариство вже давно кричить про те, що Коломойський стає токсичним для команди Зеленського, тим не менш вплив олігарха на президента і його команду не зменшується.

За фактом саме Коломойський є головний вигодонабувач від скандальної «поправки Геруса», завдяки якій з'явилася можливість купувати електроенергію у Росії за двосторонніми договорами. В результаті феросплавні заводи Коломойського отримали можливість купувати дешеву електроенергію не тільки у державної «Центренерго», над якою олігарх отримав контроль, але й у Росії. І це, мабуть, важливіше реальної загрози енергетичній незалежності України.

Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС, у жовтні рейтинг президента Володимира Зеленського упав на 7% у порівнянні з даними за вересень. Якщо у вересні позитивно ставилися до президента 73% громадян, то в жовтні їх кількість зменшилася до 66%, свідчать дані опитування КМІС. Згідно з цим опитуванням, рейтинг найближчих соратників президента також знизився: прем'єрміністра Олексія Гончарука - з 17 до 10%, спікера Ради Дмитра Разумкова - з 33 до 27%.