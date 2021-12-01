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    Економіка та фінанси

    Ломбарди за квартал втратили майже третину заставного майна

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    Позики, видані раніше, активно погашалися - Ломбарди за квартал втратили майже третину заставного майна
    Позики, видані раніше, активно погашалися
    Фото: Економічна правда

    Натомість рентабельність ломбардів зросла за останні три роки до рекордного рівня

    За підсумками третього кварталу коефіцієнт покриття ломбардних кредитів заставами впав до 104%, найнижчого рівня за останні три роки. Це випливає з квартального огляду небанківського фінансового сектору НБУ.

    У Нацбанку це пояснюють тим, що у третьому кварталі обсяги видачі нових кредитів трохи зменшились. Тоді як позики, видані раніше, активно погашалися.

    Як відомо, левова частка ломбардних кредитів видається під заставу ювелірних виробів та прикрас. Тому вартість заставного майна прямо залежить від цін на дорогоцінні метали. У зв'язку з цим слід зазначити, що у третьому кварталі ціна на золото практично не змінилася, перебуваючи на рівні менше $1800 за тройську унцію.

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    Водночас у НБУ зауважують, що у третьому кварталі темпи приросту доходів ломбардів перевищили зростання витрат, що забезпечило збільшення прибутку. Рентабельність ломбардів зросла за останні три роки до рекордного рівня у 10%.

    За підсумками 2 кварталу, коефіцієнт покриття ломбардних кредитів заставами зріс до рекордних за останні роки 133%. За підсумками першого кварталу показник покриття становив 114%.

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    Теги: гроші золото ломбард НБУ
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    Ломбарди за квартал втратили майже третину заставного майна