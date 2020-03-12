Мінфін запевняє, що співпраця між Україною та МВФ триває



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«Курс Мінфіну залишається незмінним: співпраця з Міжнародним валютним фондом продовжується», - йдеться в повідомленні

Курс Міністерства фінансів залишається незмінним, і співпраця з Міжнародним валютним фондом триває.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Курс Мінфіну залишається незмінним: співпраця з Міжнародним валютним фондом продовжується», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд в цілому залишається в межах тих домовленостей, яких було досягнуто МВФ із попереднім складом уряду і які є в погодженому тексті Staff Level Agreement.

«Звичайно, ці домовленості були досягнуті з розрахунку отримати нову програму розширеного фінансування і транш вже в листопаді-грудні 2019 року. Чинному уряду було б коректно зараз сказати: ми їх відкладаємо і починаємо з чистого аркуша. Але уряд прийняв рішення взяти напрацьоване за основу й актуалізувати. Актуалізація – це питання декількох тижнів», - прокоментував міністр фінансів Ігор Уманський.

У міністерстві нагадали, що 10 березня українська сторона вже обговорила з МВФ ключові питання під час телефонної розмови.

Міністр зазначив, що візит до Вашингтона готуватиметься, щойно у ньому виникне потреба.

У Міжнародному валютному фонді чекають на відкриття в Україні ринку землі та гарантій того, що банки, які раніше були визнані неплатоспроможними і перебувають у процесі ліквідації, не повернуться на ринок. Про це заявляла у грудні 2019 року перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.