Нацбанк: інфляція у жовтні сповільнилася до 6,5%



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В НБУ відзначають, що міцний курс гривні та падіння світових цін на енергоресурси сприяють подальшому уповільненню зростання цін до мети 5% в 2020 році

Серед головних чинників подальшого уповільнення інфляції у НБУ назвали жорстку монетарну політику, здешевлення енергоносіїв та поліпшення інфляційних очікувань

За підсумками жовтня інфляція в Україні склала 6,5% в річному вимірі, що відповідає очікуванням Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Серед головних чинників подальшого уповільнення інфляції у НБУ назвали жорстку монетарну політику, яка підтримує сприятливу ситуацію на валютному ринку, здешевлення енергоносіїв на світових ринках, а також поліпшення інфляційних очікувань бізнесу і населення.

У Нацбанку також зазначають, що ціни на непродовольчі товари знизилися порівняно з жовтнем минулого року. Зокрема, подешевшали автомобілі, одяг і взуття. Падіння цін на комп'ютери та побутову техніку також поглибилось, а ціни на меблі, фармацевтичну продукцію, товари для особистого догляду тощо зростали нижчими темпами.

Водночас під тиском стійкого зростання споживчого попиту і підвищення витрат бізнесу, насамперед на оплату праці, досить швидко продовжує зростати вартість послуг в економіці: мобільного зв'язку, ремонтних робіт, освіти, оренди житла.

У жовтні дещо прискорилося зростання цін на сирі продукти харчування. Зокрема, очікувано подорожчали гречка, яблука та картопля, враховуючи менший урожай цього року. В НБУ відзначають, що міцний курс гривні та падіння світових цін на енергоресурси сприяють подальшому уповільненню зростання цін до мети 5% в 2020 році.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз для зростання економіки України в 2019 році з 2,5% до 3,3%, а також з 3% до 3,5% в 2020 році.