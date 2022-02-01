Обшуки на підприємствах Ахметова: коментар СБУ

У Службі безпеки заявляють, що підприємства Ахметова начебто «умисно занижували податкові зобовʼязання»

У Кривому Розі 1 лютого слідчо-оперативна група у складі співробітників Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та СБУ на підставі ухвал Печерського районного суду Києва провела слідчі дії на декількох гірничо-збагачувальних підприємствах. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«Співробітники СБУ залучені до процесу на підставі доручення Офісу Генерального прокурора України, який і здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Воно відкрито за ч. 3 ст. 212 КК України та відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України підслідність у ньому визначено за БЕБ. За версією слідства, окремі службові особи гірничо-збагачувальних підприємств умисно занижували податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах. Для об’єктивного встановлення всіх фактів, було отримано дозвіл на санкціоновані огляди родовищ, складських приміщень та виробничих потужностей, а також на проведення обшуків адміністративних будівель», – ідеться в повідомленні.

У групі «Метінвест» заявили 1 лютого повідомили, що «представники правоохоронних органів проводять раптові слідчі дії щодо податкових порушень, які нібито мають місце, наявність яких не встановлено і не підтверджено».

«Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес Групи з боку силових структур – дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ та прокуратури) супроводжуються численними порушеннями, обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається компʼютерна техніка, чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність.

У своїх діях правоохоронці фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобовʼязання для бізнесу», – вказано в повідомленні.

Група «Метінвест» називає себе «сумлінним українським платником податків» та «ключовим для бюджетів усіх рівнів». У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 53 мільярди гривень податків та зборів, що у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

Як відомо, 5 січня Офіс генпрокурора через Шевченківський суд Києва заблокував кошти на рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг». 20 січня Шевченківський суд Києва скасував заборону на проведення операцій зі сплати податків і виплати зарплати працівникам АМКР. Сума податкового спору – 2,2 млрд грн — це різниця, яку податкові органи нарахували між сплаченою рентою на руду та розрахованою рентою на концентрат.

Метінвест – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, до структури якої входять видобувні й металургійні підприємства в Україні, Європі та США.

Керівництво активами групи здійснює керівна компанія Групи ТОВ «Метінвест Холдинг», основними акціонерами якої є група «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) Ріната Ахметова та «Смарт-холдинг» Вадима Новинського.

До слова, восени Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова заступником Єрмака.

На початку січня Bloomberg оприлюднив дані, наскільки за рік побагатшав Ахметов.

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