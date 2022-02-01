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    Економіка та фінанси

    На підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками

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    &nbsp;Компанія запевняє, що веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку - На підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками
     Компанія запевняє, що веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку
    фото з відкритих джерел

    Слідчі дії стосуються «неправильно розрахованих податкових відрахувань»

    Група «Метінвест» повідомляє, що співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки у супроводі прокуратури проводять обшуки на її гірничо-збагачувальних підприємствах у Кривому Розі Дніпропетровської області. Таких комбінатів там три – Північний, Центральний та Інгулецький.

    Зазначається, що слідчі дії правоохоронці проводять у рамках розслідування податкових порушень, які нібито мають місце, хоча в «Метінвесті» кажуть, що їх наявність не встановлено і не підтверджено.

    «Дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ та прокуратури) супроводжуються численними порушеннями. Обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається комп'ютерна техніка. Чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність», – йдеться у повідомленні.

    За словами представників підприємств, група «Метінвест» є сумлінним українським платником податків та є ключовим для бюджетів усіх рівнів.

    Тільки у 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 53 млрд грн податків та зборів. Це у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

    «Компанія веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку, а у своїх відносинах з органами державної влади керується принципами відкритості, доброчесності та ділової практики», – заявляє «Метінвест».

    Як відомо, 5 січня Офіс генпрокурора через Шевченківський суд Києва заблокував кошти на рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг». 20 січня Шевченківський суд Києва скасував заборону на проведення операцій зі сплати податків і виплати зарплати працівникам АМКР. Сума податкового спору – 2,2 млрд грн — це різниця, яку податкові органи нарахували між сплаченою рентою на руду та розрахованою рентою на концентрат.

    Метінвест – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, до структури якої входять видобувні й металургійні підприємства в Україні, Європі та США.

    Керівництво активами групи здійснює керівна компанія Групи ТОВ «Метінвест Холдинг», основними акціонерами якої є група «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) Ріната Ахметова та «Смарт-холдинг» Вадима Новинського.

    До слова, восени Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова заступником Єрмака.

    На початку січня Bloomberg оприлюднив дані, наскільки за рік побагатшав Ахметов.

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    Теги: обшук СБУ Офіс Генерального прокурора бізнес Рінат Ахметов Кривий Ріг металургія розслідування Дніпропетровщина
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    На підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками