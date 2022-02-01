На підприємства Ахметова у Кривому Розі прийшли силовики з обшуками

Компанія запевняє, що веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку

Компанія запевняє, що веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку

Слідчі дії стосуються «неправильно розрахованих податкових відрахувань»

Група «Метінвест» повідомляє, що співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки у супроводі прокуратури проводять обшуки на її гірничо-збагачувальних підприємствах у Кривому Розі Дніпропетровської області. Таких комбінатів там три – Північний, Центральний та Інгулецький.

Зазначається, що слідчі дії правоохоронці проводять у рамках розслідування податкових порушень, які нібито мають місце, хоча в «Метінвесті» кажуть, що їх наявність не встановлено і не підтверджено.

«Дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ та прокуратури) супроводжуються численними порушеннями. Обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається комп'ютерна техніка. Чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність», – йдеться у повідомленні.

За словами представників підприємств, група «Метінвест» є сумлінним українським платником податків та є ключовим для бюджетів усіх рівнів.

Тільки у 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 53 млрд грн податків та зборів. Це у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

«Компанія веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку, а у своїх відносинах з органами державної влади керується принципами відкритості, доброчесності та ділової практики», – заявляє «Метінвест».

Як відомо, 5 січня Офіс генпрокурора через Шевченківський суд Києва заблокував кошти на рахунках «АрселорМіттал Кривий Ріг». 20 січня Шевченківський суд Києва скасував заборону на проведення операцій зі сплати податків і виплати зарплати працівникам АМКР. Сума податкового спору – 2,2 млрд грн — це різниця, яку податкові органи нарахували між сплаченою рентою на руду та розрахованою рентою на концентрат.

Метінвест – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, до структури якої входять видобувні й металургійні підприємства в Україні, Європі та США.

Керівництво активами групи здійснює керівна компанія Групи ТОВ «Метінвест Холдинг», основними акціонерами якої є група «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) Ріната Ахметова та «Смарт-холдинг» Вадима Новинського.

До слова, восени Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова заступником Єрмака.

На початку січня Bloomberg оприлюднив дані, наскільки за рік побагатшав Ахметов.

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